«Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией». Порошенко объяснил, зачем было нужно вводить военное положение на Украине
Президент Украины Петр Порошенко в интервью нескольким телеканалам заявил, что у него есть доказательства переброски к границе российских войск. Об этом 27 ноября сообщается на официальном сайте главы государства.
Порошенко начал с того, что прокомментировал инцидент в Керченском проливе.
«На самом деле то, что произошло 25 ноября – это чрезвычайное событие впервые за 4,5 года российской агрессии. Официально, без всякого срыва шевронов, без «зеленых человечков» российские военные корабли в огромном количестве атаковали корабли Вооруженных Сил Украины», – рассказал Порошенко.
И подчеркнул, что у него есть разведывательные данные, согласно которым Россия наращивает воинский контингент на границе с Украиной.
«Как вы видите, количество танков на базах, расположенных вдоль нашей границы выросла в три раза. Для чего они были туда передислоцированы? Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причем по всей длине, кардинально возросло. Позиция относительно возможных учений – никак это увеличение не оправдывают», – подчеркнул президент Украины.
Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе он должен был ввести военное положение, посольку «страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией».
Справка:
Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. (К каким последствиям это может привести, читайте в материале «Фонтанки».) Введение военного положения вызвано российско-украинским конфликтом в Керченском проливе. Федеральная служба безопасности сообщила, что 25 ноября военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).