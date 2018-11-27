«Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией». Порошенко объяснил, зачем было нужно вводить военное положение на Украине

Президент Украины Петр Порошенко в интервью нескольким телеканалам заявил, что у него есть доказательства переброски к границе российских войск. Об этом 27 ноября сообщается на официальном сайте главы государства.

Порошенко начал с того, что прокомментировал инцидент в Керченском проливе.

«На самом деле то, что произошло 25 ноября – это чрезвычайное событие впервые за 4,5 года российской агрессии. Официально, без всякого срыва шевронов, без «зеленых человечков» российские военные корабли в огромном количестве атаковали корабли Вооруженных Сил Украины», – рассказал Порошенко.

И подчеркнул, что у него есть разведывательные данные, согласно которым Россия наращивает воинский контингент на границе с Украиной.

«Как вы видите, количество танков на базах, расположенных вдоль нашей границы выросла в три раза. Для чего они были туда передислоцированы? Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причем по всей длине, кардинально возросло. Позиция относительно возможных учений – никак это увеличение не оправдывают», – подчеркнул президент Украины.

Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе он должен был ввести военное положение, посольку «страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией».