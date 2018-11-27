Происшествия
После пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» в больнице остаётся один пострадавший
Один из пострадавших во время пожара на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» отказался от госпитализации после осмотра медиками. В больнице остаётся один человек. Об этом «Фонтанке» вечером 27 ноября рассказали в городском МЧС.
По данным ведомства, в трюме судна происходило тление обшивки и кабелей на общей площади 200 квадратных метров.
В районе пожара и на близлежащей территории работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Превышения норм концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
К ликвидации огня привлекли 35 расчётов и 139 человек. Локализовать пламя удалось к 21.10. Сейчас спасатели проливают территорию возгорания.
Сообщение о пожаре на «Адмиралтейских верфях» поступило в 19.00. Огонь охватил 3 и 4 палубы недостроенного ледокола «Виктор Черномырдин». Пожару присвоили третий ранг сложности. Для подачи воды спасателям пришлось протягивать многометровые рукавные линии, производилась пенная атака.
Справка:
Ледокол «Виктор Черномырдин» - строящийся дизель-электрический ледокол проекта 22600 («ЛК-25»), названный в честь бывшего премьер-министра России Виктора Степановича Черномырдина. Является одним из самых мощных и самым большим дизель-электрическим ледоколом в мире. Работы по его строительству начались в октябре 2012 года на «Балтийском заводе». Сроки сдачи судна неоднократно переносили. «Балтийский завод» должен был передать ледокол Атомфлоту в 2017 году. Заказ остался у Объединенной судостроительной корпорации, но достройку поручили уже «Адмиралтейским верфям». Полностью закончить строительство планируется в 2019 году. На данный момент ледокол «Виктор Черномырдин» должен проходить испытания. Электричество на судно проведено. Отделочные работы находятся в стадии завершения.