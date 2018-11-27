После пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» в больнице остаётся один пострадавший

Один из пострадавших во время пожара на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» отказался от госпитализации после осмотра медиками. В больнице остаётся один человек. Об этом «Фонтанке» вечером 27 ноября рассказали в городском МЧС.

По данным ведомства, в трюме судна происходило тление обшивки и кабелей на общей площади 200 квадратных метров.

В районе пожара и на близлежащей территории работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Превышения норм концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

К ликвидации огня привлекли 35 расчётов и 139 человек. Локализовать пламя удалось к 21.10. Сейчас спасатели проливают территорию возгорания.

Сообщение о пожаре на «Адмиралтейских верфях» поступило в 19.00. Огонь охватил 3 и 4 палубы недостроенного ледокола «Виктор Черномырдин». Пожару присвоили третий ранг сложности. Для подачи воды спасателям пришлось протягивать многометровые рукавные линии, производилась пенная атака.