В ФСБ заявили, что нашли на задержанных украинских кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив»

Сотрудники ФСБ обнаружили на задержанных украинских кораблях трофейные документы, которые якобы свидетельствуют о том, что морякам был отдан приказ скрытно пройти Керченский пролив. Об этом 27 ноября сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«В ходе осмотра задержанных украинских военных катеров на катере «Никополь» обнаружен документ: «Контрольный лист готовности катера «Никополь» к выходу в море с 9.00 23.11.2018 по 18.00 25.11.2018 года», в котором старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск «скрытным порядком», «сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него», – говорится в сообщении ведомства.

На том же катере якобы был найден и «рукописный конспект установленных Российской Федерацией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, из чего следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения», – заявили в ФСБ.

Кроме того, на украинских кораблях нашли разнообразное оружие: гранатометы, танковые и крупнокалиберные пулеметы, автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к огнестрельному оружию.