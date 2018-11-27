В ФСБ заявили, что нашли на задержанных украинских кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив»
Сотрудники ФСБ обнаружили на задержанных украинских кораблях трофейные документы, которые якобы свидетельствуют о том, что морякам был отдан приказ скрытно пройти Керченский пролив. Об этом 27 ноября сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
«В ходе осмотра задержанных украинских военных катеров на катере «Никополь» обнаружен документ: «Контрольный лист готовности катера «Никополь» к выходу в море с 9.00 23.11.2018 по 18.00 25.11.2018 года», в котором старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск «скрытным порядком», «сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него», – говорится в сообщении ведомства.
На том же катере якобы был найден и «рукописный конспект установленных Российской Федерацией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, из чего следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения», – заявили в ФСБ.
Кроме того, на украинских кораблях нашли разнообразное оружие: гранатометы, танковые и крупнокалиберные пулеметы, автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к огнестрельному оружию.
Справка:
Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. (К каким последствиям это может привести, читайте в материале «Фонтанки».) Введение военного положения вызвано российско-украинским конфликтом в Керченском проливе. Федеральная служба безопасности сообщила, что 25 ноября военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).