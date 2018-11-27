Силовики трижды сорвали концерт группы IC3PEAK в Перми. Музыкантов попросили покинуть город, адвокат сообщил о «черном списке» из ФСБ

В Перми группе IC3PEAK пришлось сменить три концертные площадки, однако выступить так и не удалось. Об этом 27 ноября пишет «Медиазона».

Первые две площадки отказались от концерта после угроз силовиков. На третьей площадке музыканты уже были готовы начать выступать, когда и туда пришли полицейские. В итоге IC3PEAK удалось исполнить две песни а капелла, после чего выступление завершилось. Полицейские угрожали в том числе зрителям — административным протоколом за нарушение общественного порядка.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что после неудавшегося выступления силовики заблокировали музыкантов на заднем дворе клубе и требовали от них «покинуть Пермь», предлагая даже сопровождение. Музыканты уехали на такси в гостиницу, всю дорогу их сопровождал автомобиль с сотрудниками ФСБ.

«Им была дана установка сопроводить нас из города, убедиться, что выехали из Перми и больше не пытаться проветси тут концерты. На наши слова, что мы можем ехать куда хотим, они сказали, что они тоже могут ехать куда хотят», — рассказали члены группы IC3PEAK.

Напомним, ранее подобные проблемы группы испытывала в Казани и Нижнем Новгороде. Также сегодня стало известно об отмене концерта Элджея в Якутске. Самой обсуждаемой темой в последние дни была отмена концертов рэпера Хаски и его задержание полицией. Впрочем, Хаски уже отпустили, как писали в СМИ — после вмешательства из администрации президента.

При этом Павел Чиков пишет, что, по его информации, «"черный список" исполнителей и указание блокировать их выступления в регионах России спускаются из центрального аппарата ФСБ России». «Власти внезапно занялись молодежной политикой, как умеют, как и занимаются», – подчеркнул адвокат.