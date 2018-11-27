Происшествия
Пожар на «Адмиралтейских верфях» локализован
Пожар на территории АО «Адмиралтейские верфи»на набережной реки Фонтанки, 203, локализован в 21.10, сообщили вечером 27 ноября в региональном МЧС.
Новость дополняется.
Пожар на территории АО «Адмиралтейские верфи»на набережной реки Фонтанки, 203, локализован в 21.10, сообщили вечером 27 ноября в региональном МЧС.
Новость дополняется.
В такой чудесный день - День матери (25 ноября)- дольщики ЖК «Континенты» и ЖК «Жили-Были» вместе с компанией «КВС» повесили кормушки для птиц в Шуваловском парке
В декабре текущего года в микрорайоне «Ясно.Янино» начнет работу пожарное депо. Компания «КВС» помогает в реализации данного проекта
Стремительно идут строительные работы комплекса на берегу Матисова канала. Выполнено устройство временных дорог, проведено устройство испытуемых свай, готовы фундаменты всех четырех корпусов.
В центральном офисе АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») поздравили 10 000 покупателя с начала 2018 года. «Юбилейным» клиентом стала Любовь Сергеевна из г. Тверь, она приобрела недвижимость в крупнейшем петербургском проекте Компании - квартале «Галактика»
Компания «Дальпитерстрой» завершила строительство дома на 366 квартир в поселке Шушары – по адресу Ленсоветовский, 13, лит. А
Квартиры в новом жилом комплексе комфорт-класса «Q-мир» от «Аквилон Инвест» теперь можно приобрести в ипотеку от «АК Барс» банка и банка «Российский капитал», который работает по программам ДОМ.РФ.
Петербургский инженер Евгений Ганиман, представитель компании ООО «МЛМ Нева-трейд» (СРО А «Объединение строителей СПб»), вновь стал финалистом конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства в номинации «Лучший специалист по организации строительства» и занял третье место среди лидеров
Если вы хотите отыскать самые оригинальные подарки для друзей и близких или просто провести время с семьей в прекрасной атмосфере чудес и волшебства, для вас с 1 декабря по 6 января открывает свои двери «Город тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга»(0+).
АО «Газпромбанк» аккредитовал корпуса 7.1 и 7.3 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
ЖК премиум-класса Stockholm удостоен «Серебряного диплома» в номинации «Многоквартирные жилые здания» на XXVI Международном архитектурном фестивале «Зодчество». Выставка лучших российских проектов проходила в течение трех дней, с 19 по 21 ноября, в московском ЦВЗ «Манеж».
Использовать телевизор вместо монитора любители компьютерных игр начали уже давно. Правда, еще с десяток лет назад это была не просто прихоть, а вынужденная мера, ведь тогда мониторы под ПК имели небольшую диагональ, а ТВ компенсировали этот недостаток, обеспечивая более глубокое погружение в процесс игры