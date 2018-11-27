Происшествия
В огне на строящемся ледоколе «Черномырдин» пострадали двое
"На пожаре созданы 5 боевых участков. Для подачи воды пожарные пришлось протягивать многометровые рукавные магистральные линии, готовится пенная атака. Пострадали два человека. Переданы сотрудникам Скорой помощи для осмотра", – сообщает вечером 27 ноября пресс-служба ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.
На закрытое предприятие не попасть. Но на входе на территорию "Адмиралтейских верфей" не наблюдается ажиотажа, – сообщает с места корреспондент "Фонтанки". Судя по всему, рабочая смена закончена, и основной массы сотрудников на 19 часов – время вызова пожарных – уже не было на заводе.
Справка:
Ледокол "Виктор Черномырдин" - строящийся дизель-электрический ледокол проекта 22600 («ЛК-25»), названный в честь Виктора Степановича Черномырдина. Является одним из самых мощных и самым большим дизель-электрическим ледоколом в мире. Работы по его строительству начались в октябре 2012 года. Закончить их планируется к концу декабря 2018 года, отправить судно на ледовые испытания в марте-апреле 2019 года.