В огне на строящемся ледоколе «Черномырдин» пострадали двое

"На пожаре созданы 5 боевых участков. Для подачи воды пожарные пришлось протягивать многометровые рукавные магистральные линии, готовится пенная атака. Пострадали два человека. Переданы сотрудникам Скорой помощи для осмотра", – сообщает вечером 27 ноября пресс-служба ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

На закрытое предприятие не попасть. Но на входе на территорию "Адмиралтейских верфей" не наблюдается ажиотажа, – сообщает с места корреспондент "Фонтанки". Судя по всему, рабочая смена закончена, и основной массы сотрудников на 19 часов – время вызова пожарных – уже не было на заводе.