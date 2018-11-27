На двух палубах строящегося ледокола - пожар в 300 квадратов

Ранг пожара на территории АО Адмиралтейские верфи повышен до третьего, сообщает пресс-служба МЧС.

На пульт дежурного «01» в 19:00 поступило сообщение о пожаре на территории АО «Адмиралтейские верфи» по адресу: набережная реки Фонтанки, 203.

Первые подразделения прибыли к месту вызова в 19.08.

Как сообщает пресс-служба, в ходе проведения разведки обнаружено возгорание на 3 и 4 палубах строящегося дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» (ранее сообщалось и 2 и 3 палубах). Площадь, охваченная огнем – 300 кв. метров.

Учитывая характеристику объекта и угрозы распространения пламени в 19:37 пожару присвоен второй номер сложности, а в 20.07 поднят до № 3. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

К ликвидации пожара привлечены 24 единиц техники и 110 человек личного состава.