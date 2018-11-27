На «Адмиралтейских верфях» загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин»

Огонь заметили на одной из палуб строящегося ледокола «Виктор Черномырдин» на «Адмиралтейских верфях» вечером 27 ноября.

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, около 20.00 к предприятию на Васильевский остров стягиваются «десятки» пожарных расчётов.

В пресс-службе «Адмиралтейских верфей» «Фонтанке» пояснили, что «возникло локальное возгорание» на дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин». На месте работают спасатели.

В городском МЧС на звонок "Фонтанки" не ответили.

Подробности – в следующих выпусках.