Происшествия
На «Адмиралтейских верфях» загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин»
Огонь заметили на одной из палуб строящегося ледокола «Виктор Черномырдин» на «Адмиралтейских верфях» вечером 27 ноября.
Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, около 20.00 к предприятию на Васильевский остров стягиваются «десятки» пожарных расчётов.
В пресс-службе «Адмиралтейских верфей» «Фонтанке» пояснили, что «возникло локальное возгорание» на дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин». На месте работают спасатели.
В городском МЧС на звонок "Фонтанки" не ответили.
Подробности – в следующих выпусках.
Справка:
Ледокол "Виктор Черномырдин" - строящийся дизель-электрический ледокол проекта 22600 («ЛК-25»), названный в честь Виктора Степановича Черномырдина. Является одним из самых мощных и самым большим дизель-электрическим ледоколом в мире. Работы по его строительству начались в октябре 2012 года. Закончить их планируется к концу декабря 2018 года, отправить судно на ледовые испытания в марте-апреле 2019 года.