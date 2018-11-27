Гейзер заблокировал детсад на проспекте Большевиков. Похолодает у жильцов 41 дома

В зону аварии на теплосети в Невском районе Петербурга попал 41 дом. Отопление в квартиры подают по пониженным параметрам, горячая вода в кранах осталась.

Как уточнили в компании «Теплосеть Петербурга», дефект был на трубе диаметром 600 мм. Вытекание у четвёртого корпуса 67 дома на проспекте Большевиков локализовали. Выбившийся из-под земли кипяток (фонтан был до 5 этажа, – рассказывают очевидцы) залил территорию расположенного рядом детского садика. По словам читателей "Фонтанки", проход к учреждению оказался временно заблокированным.

«Спасатели своевременно и оперативно обеспечили выход для детей и их родителей», — отметили в компании.

Фонтан горячей воды горожане заметили на Народной улице около шести вечера 27 ноября. Струя поднялась на шесть этажей и залила окрестности вместе с припаркованными автомобилями.