Вместо «близняшек на год» победитель конкурса университета «Синергия» сможет выступить в «Олимпийском». Борцы с сексизмом победили

Корпоративный университет «Синергия» отменил приз «бизнес-ассистентки близняшки на год». Об этом 27 ноября пишет BBC.

Необычный приз должен был достаться за третье место в бизнес-конкурсе, который проводит вуз. Однако после того, как на близняшек обратили внимание в соцсетях и СМИ, «Синергии» пришлось отказаться от вручения такой премии. Вуз обвинили в сексизме. Не помогли и заверения директора «Синергии» Григория Аветова в том, что никакой подоплеки у приза нет.

«Приз – не близняшки, а их работа в течение года по трудовому контракту. Это было интегрировано в качестве приза скорее как шутка. Потом это все приобрело серьезную форму, потому что на радио и в Comedy Club об этом начали шутить, феминистки начали меня преследовать на выступлениях и обвинять в сексизме. Хотя я правда больше люблю женщин, чем мужчин», – заявил Аветов BBC.

В итоге вместо близняшек занявшему третье место участнику вручили возможность выступить с лекцией в спорткомплексе «Олимпийский».

Отметим, за первое место давали квартиру в Москве, за второе — автомобиль. Бизнес-конкурс длился год, его участники должны были ходить на уроки менторов, а затем выполнять домашние задания.