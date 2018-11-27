Вместо «близняшек на год» победитель конкурса университета «Синергия» сможет выступить в «Олимпийском». Борцы с сексизмом победили
Корпоративный университет «Синергия» отменил приз «бизнес-ассистентки близняшки на год». Об этом 27 ноября пишет BBC.
Необычный приз должен был достаться за третье место в бизнес-конкурсе, который проводит вуз. Однако после того, как на близняшек обратили внимание в соцсетях и СМИ, «Синергии» пришлось отказаться от вручения такой премии. Вуз обвинили в сексизме. Не помогли и заверения директора «Синергии» Григория Аветова в том, что никакой подоплеки у приза нет.
«Приз – не близняшки, а их работа в течение года по трудовому контракту. Это было интегрировано в качестве приза скорее как шутка. Потом это все приобрело серьезную форму, потому что на радио и в Comedy Club об этом начали шутить, феминистки начали меня преследовать на выступлениях и обвинять в сексизме. Хотя я правда больше люблю женщин, чем мужчин», – заявил Аветов BBC.
В итоге вместо близняшек занявшему третье место участнику вручили возможность выступить с лекцией в спорткомплексе «Олимпийский».
Отметим, за первое место давали квартиру в Москве, за второе — автомобиль. Бизнес-конкурс длился год, его участники должны были ходить на уроки менторов, а затем выполнять домашние задания.
Справка:
«Синергия» - крупнейший по числу учащихся частный вуз в России. Он прославился после бизнес-тренинга Тони Роббинса, который в сентябре 2018 года собрал полный зал в «Олимпийском». Впрочем, многие посетители потом называли тренинг «шарлатанством».
Университет проводит и другие масштабные мероприятия — в том же «Олимпийском» «Синергия» собирает по 25 тысяч человек, билеты на ее форумы стоят от 15 тыс. до 500 тыс. рублей.