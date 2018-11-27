В Кронштадте из-за прохудившейся трубы похолодало в восьми домах. Паром затянуло несколько улиц

Разлив горячей воды на проезжей части заметили жители Кронштадта вечером 27 ноября. Кипяток заблокировал движение на перекрёстке улиц Зосимова и Восстания. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях около 18.00.

Как пояснили в пресс-службе ГУП «ТЭК», течь дала труба диаметром 500 мм. К 19.00 аварию у второго дома на улице Зосимова локализовали. В зону дефекта попали 8 домов. Как заверили энергетики, отопление поступает в квартиры по пониженным параметрам, горячая вода — в обычном режиме.

Бригада специалистов приступила к ремонтным работам. По нормативу на устранение нарушения даётся 20 часов.

На прошлой неделе в Кронштадте чинили трубу на улице Посадской. По словам местных жителей, эта улица является лидером по прорывам в городе.