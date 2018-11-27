Болельщики красно-белых: Мы возмущены, что участников нападения на топ-менеджера «Метростроя» характеризуют как «фанатов "Спартака"»

Петербургские болельщики футбольного клуба «Спартак» отреклись от напавших на начальника производственно-распорядительного отдела компании «Метрострой» Максима Кузнецова. Несмотря на ряд обстоятельств, называть его фанатом красно-белых нельзя, считают они.

«Петербургские болельщики «Спартака» с сожалением и возмущением воспринимают тот факт, что участников нападения на сотрудника «Метростроя» Максима Кузнецова в сообщениях СМИ характеризуют как «фанатов "Спартака"». Несмотря на то, что один из нападавших действительно в частном порядке общался с некоторыми представителями организованных движений «красно-белых», этим его причастность к фанатским кругам ограничивается. Считать его в полной мере болельщиком и тем более фанатом нельзя», – заявили 27 ноября болельщики московского клуба «Фонтанке».

По их словам, напавший на топ-менеджера «Метростроя» молодой человек не был замечен ни на домашних, ни на выездных играх команды и практически не участвовал в мероприятиях болельщиков.

«В так называемом объединении «Застава» никто, кроме него самого, не состоял. Болельщики «Спартака» в Петербурге осуждают нападавшего и призывают не ассоциировать его с фанатскими объединениями», – подчеркнули фанаты.

Напомним, нападение произошло на Товарищеском проспекте вечером 23 ноября. Топ-менеджера ОАО «Метрострой» Максима Кузнецова избили двое мужчин 20 и 37 лет. Оба задержаны. Из их объяснений следует, что жертву им указали заранее. С открытой черепно-мозговой травмой Кузнецов был доставлен в Александровскую больницу. В компании «Метрострой» Максим Кузнецов курирует процесс работы с документацией по сдаче-приёмке работ между компанией и заказчиком. Он является одним из членов правления, а ранее входил в наблюдательный совет. По данным «Фонтанки», нападение может быть связано с работами в ДК им. Газа на Стачек в рамках строительства коричневой линии петербургской подземки.