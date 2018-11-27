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Финляндия
28.11.2018 10:44
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Финские органы опеки вернули россиянке дочь

Соцслужбы Финляндии вернули пятилетнюю дочь гражданке РФ Лидии Павловской. Об этом сообщили в посольстве РФ в Хельсинки.

По данным дипмиссии, социальная служба согласовала план помощи семье на дому, и ребёнка отдали обратно матери. К делу был привлечён юридический консультант посольства.

"На 12 декабря назначена очередная встреча семьи с социальными работниками с участием опытного русскоговорящего юриста", – отметили в посольстве.

Напомним, об изъятии ребёнка с гражданством Финляндии финскими органами опеки у россиянки Лидии Павловской в конце октября стало известно 23 ноября. Дочь забрали, когда мать временно уезжала по делам в Россию. Всего у женщины трое детей, среднего сына поместили в приёмную семью более трёх лет назад.

Связаться с Лидией Павловской не удалось, однако ранее она предоставила «Фонтанке.ру» документ, полученный от соцслужб 29 октября. Специалист, много лет работающий с подобными ситуациями, на анонимных условиях согласился прокомментировать его содержание и пояснил, что формально это было не изъятие.

«Из документа следует, что речь идёт не об изъятии, а о перемещении на внесемейное попечение в качестве меры открытой поддержки по согласию опекунов. Согласием считается отсутствие формального возражения. Это могли сделать бабушка с дедушкой в случае сопутствующего опекунства или отец. Конечно, иногда и процедуру нарушают, но тут надо разбираться», – сказал собеседник. Напомним, по словам Павловской, согласия она не давала.

Обычно в таких ситуациях срок содержания ребёнка вне семьи обсуждается со всеми участниками ситуации. «Перемещение на внесемейное попечение применяют, если ребенок уже состоял на учете, это мера поддержки, а не срочное вмешательство в экстренной ситуации, как изъятие. Ребенка можно вернуть, если родители понимают, что им надо изменить.С родителями согласовывают программу действий для дальнейшей нормализации ситуации», – добавил эксперт.

Справка:

По закону представители органов опеки Финляндии не имеют права комментировать индивидуальные случаи. Однако министерство социального развития и здравоохранения страны не раз заявляло, что «в Финляндии замещающая опека над ребенком или размещение ребенка на содержание и воспитание за пределы родительского дома не устанавливается ни по признаку гражданства, ни без соответствующего повода». Верно ли мнение о том, что финская опека с предубеждением относится к русским семьям и в предубеждении ли дело, «Фонтанка» писала ранее.


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