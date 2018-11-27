И птиц накормили, и кормушки разукрасили

ГК "КВС"

В такой чудесный день – День матери (25 ноября) – дольщики ЖК «Континенты» и ЖК «Жили-Были» вместе с компанией «КВС» повесили кормушки для птиц в Шуваловском парке.

Наступает холодная пора, а кормушки в зимний период помогают спасать пернатых от голода. Сами по себе красивые кормушки также стали оригинальным украшением парка, а процесс их создания вызвал у подрастающего поколения чувство ответственности и заботы о слабых созданиях.

Сначала все участники мероприятия собрались в офисе продаж ЖК «Континенты», где прошел мастер-класс. Дети под чутким руководством профессионалов разукрасили домики для птиц. Ребята нарисовали своих любимых героев мультфильмов, сказочных персонажей и просто красивые цветы. После этого дети вместе с родителями отправились в Шуваловский парк, чтобы разместить там домики для птиц.

Фотоотчет с мероприятия смотрите в нашей группе.