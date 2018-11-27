Строительство
И птиц накормили, и кормушки разукрасили
ГК "КВС"
В такой чудесный день – День матери (25 ноября) – дольщики ЖК «Континенты» и ЖК «Жили-Были» вместе с компанией «КВС» повесили кормушки для птиц в Шуваловском парке.
Наступает холодная пора, а кормушки в зимний период помогают спасать пернатых от голода. Сами по себе красивые кормушки также стали оригинальным украшением парка, а процесс их создания вызвал у подрастающего поколения чувство ответственности и заботы о слабых созданиях.
Сначала все участники мероприятия собрались в офисе продаж ЖК «Континенты», где прошел мастер-класс. Дети под чутким руководством профессионалов разукрасили домики для птиц. Ребята нарисовали своих любимых героев мультфильмов, сказочных персонажей и просто красивые цветы. После этого дети вместе с родителями отправились в Шуваловский парк, чтобы разместить там домики для птиц.
Фотоотчет с мероприятия смотрите в нашей группе.
ЖК «Жили-были» – застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/
ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/