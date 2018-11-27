Сотрудница администрации Камчатки, которая предлагала «чпокнуть дротиком» пенсионера, осталась на своем месте. Уволили автора видео
Администрация Камчатки не стала увольнять чиновницу местного Минфина, которая предложила «чпокнуть дротиком» пенсионера, пришедшего с обрезом к зданию администрации. Об этом 27 ноября пишет «Дождь» со ссылкой на ТАСС.
В правительстве региона выяснили, что уволили в итоге сотрудницу, которая снимала видео и опубликовала его в Интернете. Комментировала же происходящее за кадром другая женщина — сотрудница Минфина.
«Соответственно, договор гражданско-правового характера был расторгнут с той женщиной, которая снимала. Комментировала видео сотрудница Минфина, завтра с ней состоится разговор с целью выяснить, что было конкретно сказано – может, это была фраза, вырванная из контекста», — уточнили в правительстве региона.
Там пообещали, что происшествие рассмотрят на комиссии по этике, после чего и будет окончательное решение.
Напомним, сам инцидент произошел 19 ноября — к зданию правительства Камчатки подошел пенсионер с обрезом и попытался войти внутрь. Охранник преградил ему путь и вызвал Росгвардию. Полицейские быстро разоружили пенсионера, сопротивления он не оказывал. Весь инцидент снимался на камеру из окон администрации. За кадром звучат слова чиновницы: «Это только дротиком, как животное, чпок... Чтобы он отрубился. Потому что хрен его знает, что у него в голове». Позже в СМИ сообщили, что эта сотрудница уволена. Однако теперь выяснилось, что пострадала только автор видео.
Справка:
Напомним, в российских регионах за последнее время произошло несколько скандалов из-за некорректных высказываний чиновниц. Так, например, директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких получила выговор за свой разговор с населением.
«Молодые люди считают, что государство им всё должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», — заявила Глацких волонтерам в Кировграде.
Глацких повезло больше, чем саратовскому министру труда и занятости Наталье Соколовой. Та лишилась должности после заявления о том, что 3500 тысяч рублей в месяц пенсионеру «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Она посоветовала гражданам питаться «макарошками», сама при этом отказавшись сесть на такую диету. Депутат-коммунист Николай Бондаренко «прославил» «министерскую» диету, прожив на ней месяц и потеряв 7 килограммов.