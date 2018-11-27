Безопасность превыше всего

ГК "КВС"

В декабре текущего года в микрорайоне «Ясно.Янино» начнет работу пожарное депо. Компания «КВС» помогает в реализации данного проекта.

Пожарное депо рассчитано на два автомобиля. Внутри него разместятся диспетчерская, комната персонала и хозяйственные помещения. Проектом предусмотрено использование автолестниц и коленчатых подъемников, высоты которых будет достаточно для тушения зданий населенного пункта. Площадь двухэтажного депо составляет более тысячи квадратных метров. Пожарное депо позволит жителям находиться в безопасной обстановке, так как время прибытия пожарной машины составит не более 10 минут. Предварительный состав сотрудников сформирован и согласован, все готовы приступить к работе.

Напомним, поселок Янино стал городским поселением, поэтому правительством Ленинградской области было принято решение на территории города построить пожарную часть.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)