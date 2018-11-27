«Не смогли подтвердить цель своего прибытия в Украину». За сутки в аэропортах Киева развернули более 70 россиян

Более 70 граждан России не прошли пограничный контроль в аэропортах Киева «Борисполь» и «Жуляны» накануне. Об этом 27 ноября изданию «Новости Донбасса» сообщил начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

По словам чиновника, большинство россиян «не смогли подтвердить цель своего прибытия в Украину». Также двоим отказали из-за того, что они «посещали территорию временно оккупированного Крыма». Им запрещён въезд в Украину.

Как отметил Демченко, после конфликта в Керченском проливе к гражданам России более «тщательное внимание». «Аннексия Крыма, поддержка незаконных вооруженных формирований на востоке Украины и сейчас агрессия, которую они совершили в Черном море», – пояснил он причины особых досмотров россиян.

Ранее стало известно о депортации 47 россиян, прилетевших в Киев белорусскими рейсами. Некоторым из них не помогло пройти пограничный контроль и официально оформленное приглашение.