«Не смогли подтвердить цель своего прибытия в Украину». За сутки в аэропортах Киева развернули более 70 россиян
Более 70 граждан России не прошли пограничный контроль в аэропортах Киева «Борисполь» и «Жуляны» накануне. Об этом 27 ноября изданию «Новости Донбасса» сообщил начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
По словам чиновника, большинство россиян «не смогли подтвердить цель своего прибытия в Украину». Также двоим отказали из-за того, что они «посещали территорию временно оккупированного Крыма». Им запрещён въезд в Украину.
Как отметил Демченко, после конфликта в Керченском проливе к гражданам России более «тщательное внимание». «Аннексия Крыма, поддержка незаконных вооруженных формирований на востоке Украины и сейчас агрессия, которую они совершили в Черном море», – пояснил он причины особых досмотров россиян.
Ранее стало известно о депортации 47 россиян, прилетевших в Киев белорусскими рейсами. Некоторым из них не помогло пройти пограничный контроль и официально оформленное приглашение.
Справка:
Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. (К каким последствиям это может привести, читайте в материале «Фонтанки».) Введение военного положения вызвано российско-украинским конфликтом в Керченском проливе. Федеральная служба безопасности сообщила, что 25 ноября военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).