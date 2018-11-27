Смольный выселил незаконную комиссионку и клинику на Петроградской стороне и автосервис на юге города

Комитет по контролю за имуществом Петербурга выселил нелегальных предпринимателей из принадлежащего городу помещения на Большом проспекте Петроградской стороны, 28. Как сообщило ведомство 27 ноября, договор с прежним арендатором — ООО «Алина» — был расторгнут еще в 2012 году.

Проверка, инициированная ведомством, показала, что сейчас в здании находится магазин комиссионных товаров «Коллекция», а предпринимательскую деятельность ведут ИП Романова М. В. и ООО «Элит». Они отказались добровольно освобождать помещение и были выдворены сотрудниками ККИ.

Из здания на Мичуринской улице,12, ККИ выселил ООО «Центр доктора Гаврилова: снижение веса и коррекция фигуры». Владельцы клиники также не смогли подтвердить права на объект: город прекратил отношения с предыдущим арендатором ООО «Марин-Ойл» в 2016 году. Уведомление о необходимости покинуть здание предприниматели также проинорировали.

Отдельно стоящее здание на улице Лени Голикова, 29, пришлось покинуть автосервису, автомойке и шиномонтажу, занявшим почти 4 тысячи квадратных метров без всякого договора с городом. Но установить юрлица, которые вели на объекте незаконную деятельность, не удалось.