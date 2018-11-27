Строительство
Роскошный жилой квартал бизнес-класса «Наутилус» ждет Вас
ГК "КВС"
Стремительно идут строительные работы комплекса на берегу Матисова канала. Выполнено устройство временных дорог, проведено устройство испытуемых свай, готовы фундаменты всех четырех корпусов.
Строители уже приступили к устройству стен первого этажа первого корпуса.
Роскошный жилой квартал бизнес-класса «Наутилус» станет прекрасным домом для целеустремленных людей, которым нравится воплощать мечты в реальность. Вас ждут необычные планировочные решения и богатый выбор типов квартир.
Специалисты Отдела продаж компании «КВС» помогут Вам выбрать квартиру и определиться с наиболее выгодной формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).
ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/