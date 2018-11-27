Роскошный жилой квартал бизнес-класса «Наутилус» ждет Вас

Если вы хотите отыскать самые оригинальные подарки для друзей и близких или просто провести время с семьей в прекрасной атмосфере чудес и волшебства, для вас с 1 декабря по 6 января открывает свои двери «Город тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга»(0+).