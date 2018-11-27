На Народной гейзер взмыл до пятого этажа. Кипяток заливает припаркованные автомобили

Кипяток пробил асфальт в Невском районе Петербурга вечером 27 ноября. Струя горячей воды поднялась до пятого этажа и окатила окрестности. Об этом в социальных сетях около 18.00 рассказали очевидцы.

Коммунальная авария произошла у второго корпуса 53-го дома на улице Народной. «В асфальте огромная дырка, машины затопило», — написала горожанка.

В «Теплосети Петербурга» дефект подтвердили и отметили, что бригада прибыла на место и начала работу по локализации вытекания. Никаких подробностей аварии в компании пока рассказать не смогли.