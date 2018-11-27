Настоящий комфорт-класс ЖК «Балканы»

«Лидер Групп»

Истинная ценность комфорта познается именно в такие пасмурные дни. Ведь ничто так не радует и не согревает, как тепло домашнего очага.

Красавец ЖК «Балканы» задуман и воплощен от всего сердца в самом сердце Фрунзенского района.

Название комплекса – это не просто дань традиционной топонимике этих мест. Весь проект наполнен теплом, уютом и позитивом солнечного Балканского полуострова.

Большие видовые окна, подземный паркинг с возможностью спуска на лифте, и безопасная огороженная территория с ландшафтным дизайном — лишь малая часть общей концепции комплекса.

Прибавьте к этому потрясающую локацию! ЖК «Балканы» расположен всего в 15 минутах ходьбы от станции метро «Купчино» в окружении всей необходимой инфраструктуры.

При его постройке использованы самые передовые инженерные решения и экологичные материалы. Особую гордость вызывает архитектура комплекса. Проект выполнен в духе сталинского ампира. В данный момент на фасадах здания строители монтируют декоративные элементы.

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Балканы» – застройщик ООО «Группа компаний «Синергия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/balkany/