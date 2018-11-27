«Как с женщиной. Чем жестче у нас позиция, тем милее мы будем». Екатеринбургский депутат рассказал о правильной работе с журналистами

Народный избранник из думы Екатеринбурга заявил, что журналисты должны «в очередь выстраиваться», чтобы написать о работе городской власти, которая будет затем контролировать написанное.

«У нас журналисты бестолочи в городе. Давайте говорить правду!» – заявил 27 ноября управляющий УК РЭМП Железнодорожного района Екатеринбурга, депутат Александр Колесников на заседании городской думы.

По словам Колесникова, неправильно, что «мы [депутаты] должны искать информповоды [для СМИ]». «Это нам должны платить за информповоды. Не мы для журналистов, а они — для нас», – резюмировал депутат.

«Нормально организуйте всё, и пусть они сами в очередь выстраиваются, а потом проверяйте, что они пишут» – так Колесников отреагировал на сюжет местного телевидения о региональном Водоканале.

Он также предложил активнее использовать положение об аккредитации. «Как с женщиной. Чем жестче у нас позиция, тем милее мы будем», – поделился наблюдениями депутат.