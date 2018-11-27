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Общество
27.11.2018 18:19
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«Еда у нас есть, папа, зачем тебе эта война?». Письмо на образовательный фронт

Через сутки после «боя» на подходе к Керченскому проливу Интернет облетела тревожная весть — петербургских школьников заставляют сочинять «письмо папе на фронт». «Нас готовят к войне!» - занервничали родители. Как выяснила «Фонтанка», это эхо той самой войны, живущее в «современных» учебниках, на самом деле написанных еще 40 лет назад.

«Еда у нас есть, папа, зачем тебе эта война?». Письмо на образовательный фронт

коллаж "Фонтанки"

Все началось с записи в "Живом журнале". Петербурженка Ольга Федорченко рассказала, как ее дочь-четвероклассница разрыдалась над домашним заданием. К уроку литературного чтения надо было написать «письмо отцу на фронт». «После первых же строк и слов "совсем недавно ты был с нами, а сейчас на фронте" ребенок уронил ручку и зарыдал в голос… – говорится в посте Ольги Федорченко. – Кто, какой державный идиот придумывает такие темы для домашних заданий?! Это что, мы готовимся к войне?! Делаем заготовки писем родным?!»

В комментариях к посту читатели ЖЖ Ольги вспоминали, как их детям в первом классе «устроили "репетицию Беслана"», после которой ребенок неделю рыдал от ужаса, и предлагали в знак протеста сочинить письмо на фронт на планете Proxima B «папе», который истребляет там аборигенов, чтобы поскорее колонизировать освободившуюся жилплощадь. 

В посте не указаны ни номер школы, ни имя учительницы, давшей задание, но это и не важно – «написать папе на фронт» школьникам предлагает стандартный учебник по литературному чтению. Он выходит в издательстве «Просвещение» с 2011 года в рамках серии «Академический школьный учебник». Как следует из выходных данных, коллектив авторов возглавила Людмила Климанова, руководил проектом вице-президент РАН Валерий Козлов.  

Комитет по образованию администрации Санкт-Петербурга быстро ответил на родительский гнев. «Учебник входит в учебно-методический комплекс «Перспектива», который включен в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования. В Санкт-Петербурге с УМК «Перспектива» работает около 12% школ, – говорится в комментарии. – Это задание может показаться ребенку грустным, точно так же его могут тронуть рассказы о Великой Отечественной войне, о блокаде Ленинграда, о любых трагических событиях в истории нашей страны. Но дети должны знать историю России, включая ее героические и трагические страницы. Эти темы изучаются в школе для всестороннего интеллектуального и нравственного развития детей». В Смольном добавляют, что «перед выполнением задания дети читают стихотворение Елены Благининой «Письмо папе на фронт», в котором идет речь о Великой Отечественной войне». 

О Людмиле Климановой в Интернете информации крайне мало — только биографическая справка, опубликованная «Просвещением». В ней говорится, что «Людмила Федоровна хорошо известна как автор статей, пособий, учебников и программ по русскому языку и литературному чтению для начальной школы». Сведений о педагогическом опыте, ученых степенях или сотрудничестве с профильными институтами нет.

Отзывы родителей на учебники Климановой в Интернете весьма противоречивы. 

«Я не учитель, конечно, но у меня бомбит. Мой брат сейчас во втором классе учится по этому учебнику, – пишет пользователь Никита Макаревич на портале одного из крупных книжных интернет-магазинов. – В одном из заданий я увидел пословицу: "кто родителей почитает, тот вовек не погибает". Нужно объяснить смысл, обсудить, и тд и тп… И как, по мнению автора, ученик должен на это ответить? Ребёнок 8 – 9 лет» .

«Мой ребенок в этом году пошел в 1-й класс, – пишет пользователь Екатерина Аверьянова. – Скажите, пожалуйста, где советские учебники? Что за двоечники пишут учебники для наших детей? Как можно писать: "Вова купил сыру и молока". (Авторы: Климанова и Макеева. Азбука, часть 1, стр. 100, 2011 г., 2-е издание.) Я в шоке, учебники кто за вами проверяет?  "Вова купил сыр и молоко". Не надо мешать в кучу все падежи русского языка в одном предложении совершенно не к месту».

Как выяснила «Фонтанка», комментаторы, ностальгирующие по «советским учебникам», сами того не подозревая, получили именно то, чего хотели. Но разобраться с генезисом учебника удалось не сразу.

В издательстве «Просвещение» не смогли предоставить оперативный комментарий и какую-либо информацию об авторе. 

Вице-президент РАН Валерий Козлов затруднился как-либо комментировать серию «Академический школьный учебник». «Разве я этим проектом руководил? – честно удивился академик. – У нас была идея затеять такой проект, но, по-моему, он ни к чему содержательному не привел...» 

Член-корреспондент РАО Александр Кондаков, руководивший издательством «Просвещение» с 2001-го по 2012 год, напротив, проект «Академический школьный учебник» помнит очень хорошо. И не видит ничего неестественного в задании «письмо папе на фронт». «Можно только порадоваться за маму, которая воспитала ребенка, который так эмоционально реагирует на такие вещи, – сказал Александр Кондаков. – Такие задания как раз формируют правильное эмоциональное отношение детей к войне, к вопросам дружбы и взаимопонимания, ценности мира. Я думаю, мы имеем дело просто с частным случаем, когда эмоциональный ребенок личностно воспринял вопрос, заданный педагогом». Кроме того, Кондаков подчеркнул, что на самом деле учебник Климановой старый, ему лет 40. «И в те времена воспоминания о войне были живее, чем сейчас, – говорит ученый. – У нас все бумажные учебники написаны очень давно, 40 – 50 лет назад, современных учебников очень мало. Дело в том, что в 2011 году все учебники прошли обновление в связи с новым стандартом, и поэтому отсчет переизданиям идет с этого года». 

«Фонтанка» дозвонилась до автора учебника, Людмилы Климановой. Несмотря на плохое самочувствие, Людмила Федоровна прокомментировала ситуацию с «Литературным чтением». «Дело в том, что во все подобные задания уже внесены изменения, – сказала Людмила Климанова. – Мы держим связь со школами и знаем, какие сложности возникают. Сейчас готовится переиздание учебника. Все же зависит от формулировки. В новом издании формулировки будут более мягкими». 

Дочь Ольги Федорченко в итоге сочинила «письмо на фронт». «Здравствуй, дорогой папа! – говорится в нем. – Тебе пишет дочка Саша. Совсем недавно ты был дома. Помню, как мы с тобой играли, гуляли. А сейчас ты на фронте. Мы очень за тебя волнуемся и переживаем. Больше всего я хочу, чтобы ты вернулся целым и невредимым. Мы с мамой молим Бога о том, чтобы ты вернулся. Папа, зачем тебе эта война?! Вернись лучше к нам! Дома у нас все хорошо! Зачем тебе это нужно?! Еда у нас есть, все у нас хорошо. Мы с Никитой ходим в школу, мама ходит на работу и воспитывает нас. Я ненавижу тех людей, кто начал войну! Я хочу, чтобы все всегда жили в мире и были рядом и не было войны… С любовью, твоя дочь Саша, мама и мой старший брат Никита!»

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

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