В Группе «Эталон» поздравили 10 000 покупателя

ГК «Эталон»

В центральном офисе АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») поздравили 10 000 покупателя с начала 2018 года. «Юбилейным» клиентом стала Любовь Сергеевна из г. Тверь, она приобрела недвижимость в крупнейшем петербургском проекте Компании – квартале «Галактика».

На торжественную церемонию приехала внучка Любови Сергеевны – Арина, которую приветствовали генеральный директор Группы «Эталон» Дмитрий Кашинский и коммерческий директор Андрей Останин.

«В нашей Компании сложилась добрая традиция — поздравлять «юбилейных» клиентов, но сегодня уникальный случай в истории Группы «Эталон», поскольку Вы не просто «юбилейный» покупатель, Вы — первый 10 000 покупатель в истории Компании! — отметил Дмитрий Кашинский. — В 2017 году мы заключили 9 916 договоров, а в этом году идем на рекорд и уже в ноябре достигли рубежа в 10 000 сделок. Поздравляю Вас и Вашу семью с покупкой и желаю, чтобы в новом доме царили тепло, уют и радость».

К поздравлениям присоединился коммерческий директор Группы «Эталон» Андрей Останин: «Арина, мы благодарны за Ваш выбор. Наша «Галактика» растет в прямом смысле слова не по дням, а по часам, поэтому ожидание новой уютной квартиры будет незаметным – мы строим очень быстро. Мы надеемся увидеть Вас вновь в числе наших покупателей, выбирающей недвижимость в одном из новых проектов Группы «Эталон», которыми мы регулярно радуем рынок».

«Выбирая квартиру, я не подозревала о том, что мы станем «юбилейными» покупателями, — прокомментировала покупку Арина. — В первую очередь я осуществила мечту. Моя мама живет в Барселоне, в районе Эшампле, где дома построены в виде замкнутых квадратов и прямоугольников. Такая интересная планировка создает внутренний двор со своей мини-инфраструктурой и местом для отдыха и досуга. Я была безумно рада, когда нашла подобный проект в Петербурге, у надежного застройщика! Ориентировались мы и на локацию – квартал «Галактика» расположен очень близко к сразу трем станциям метро. И, признаюсь, я с удовольствием приезжаю на станцию «Фрунзенская», чтобы понаблюдать за тем, как «растут» дома».

Чтобы ожидание новой квартиры было приятным, а покупка — более запоминающейся, счастливой покупательнице вручили памятные подарки: кофемашину, книги основателя компании Вячеслава Заренкова и талисман Группы «Эталон» – Рыжего Кота.

Справка о квартале «Галактика»

Квартал «Галактика» ̶ крупный проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге. Новый микрорайон строится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала. Благодаря близости к центру города комплекс будет комфортным для жизни и работы. В пешей доступности находятся сразу три станции метро: «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/