Тобольские единороссы восстали против собственной партии. Они опасаются остаться без грибов

Тобольские члены «Единой России» готовы массово покинуть партию из-за скандала с проведением аукциона по аренде участка охотугодий близ села Лайтамак. Местные жители не желают передавать территорию в распоряжение коммерсантов, и если власти их не послушают, то готовы сложить партбилеты. Об этом в письме к президенту Владимиру Путину рассказал депутат Тобольской районной думы Ринат Урамаев, пишет Znak.com 27 ноября.

По данным издания, местные жители уже обращались к властям с требованием отменить аукцион. Тогда губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился отменить торги и провести встречи с населением. Однако через некоторое время процесс передачи в аренду возобновили, публичные слушания так и не были проведены.

После чего местные жители с коллективным письмом, под которым подписались 177 человек, обратились за помощью к народным избранникам. Депутат-единоросс Урамаев заявил, что из-за возникшего конфликта критиковать партию власти стали и её члены.

«Ко мне массово поступают обращения однопартийцев из Лайтамака и соседних поселений. Мол, давай бланк на выход из партии. И все собираются писать заявления единогласно», — рассказал депутат.

Речь идёт об участке охотугодья «Носкинский» Тобольского района близ села Лайтамак площадью 129 тысяч гектаров. Местные жители опасаются, что когда территория отойдёт бизнесу, им запретят ходить в лес, рыбачить и собирать ягоды и грибы.