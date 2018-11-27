Дом в Московском районе и рядом с метро: где купить

Одним из самых привлекательных мест для проживания в Петербурге считается Московский район. Здесь есть все, из чего складывается наш ежедневный комфорт – от уютных благоустроенных дворов до широких парков с прудами, а также множество мест для образования, развлечений и оздоровления. Транспортную доступность обеспечивают крупные проспекты, выезды на ЗСД и кольцевую автодорогу и, конечно, шесть станций метро.

«Петербургская Недвижимость»

Жить в таком месте, где все рядом, вполне доступно. Сегодня «Петербургская Недвижимость» рассказывает о проектах, расположенных на расстоянии не более 1,5 километра от метро в Московском районе.

Место встречи – Московская площадь

Московская площадь – настоящий транспортный узел, который объединяет станцию метро со множеством наземных маршрутных линий. Отсюда можно одинаково быстро, всего за 15 минут, добраться как до центра города, так и до аэропорта Пулково. На таком же расстоянии от площади и, соответственно, метро «Московская», расположены сразу два жилых комплекса от девелопера Setl City: «Москва» и «Философия на Московской».

ЖК «Москва»

Первый проект – это дом бизнес-класса, готовящийся к вводу в эксплуатацию. Он расположен в одном из красивейших мест Московского района, рядом с площадью Победы, на пересечении улиц Варшавской и Костюшко. Архитектура проекта сочетает в себе московский стиль и петербургский характер и хорошо гармонирует с окружающей застройкой за счет ярусного строения корпусов и классического оформления фасадов. «Москва» состоит из нескольких секций по 6-22 этажа. Благодаря высоте из окон квартир открываются превосходные виды на перспективы и огни Московского проспекта, ансамбль площади Победы и зеленый Пулковский парк. В состав проекта входят жилые секции и апарт-отель, на территории комплекса также расположится двухэтажный детский сад с большой игровой площадкой.

ЖК «Философия на Московской»

«Философия на Московской» – это жилой комплекс высокого комфорт-класса, расположенный на 1-м Предпортовом проезде. Проект состоит из трех 12-этажных домов, объединенных общей архитектурой с элементами стиля «лофт». Дома имеют закрытую внутреннюю территорию, свободную от машин. Во дворе появятся игровые площадки, зона для workout* и благоустроенные места для отдыха. «Философия» особенно привлекательна для семейного проживания: предусмотрены просторные многокомнатные квартиры, объединенные в отдельные секции. В квартирах – большие кухни-гостиные, спальни с отдельным санузлом. На территории комплекса расположится детский сад с собственной территорией для занятий физкультурой и развивающих игр. В холлах – колясочные, велосипедные парковки и места для ожидания и встречи гостей. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – II квартал 2020 года.

Триумфальный дом

В 15 минутах ходьбы до метро «Звездная», на пересечении Дунайского проспекта и Пулковского шоссе находится ЖК «Триумф Парк» от компании MirLand Development. Это один из первых в России проектов, имеющих сертификат международного стандарта экологического строительства BREEAM и российский сертификат GREEN ZOOM. Строительство ведется с применением энергосберегающих технологий, которые позволят сократить расходы на эксплуатацию дома. Это не только системы наружного и внутреннего освещения с датчиками движения, а также лифты с минимальным энергопотреблением, сантехника с экономным расходом воды, система контроля аварий и утечек. Первые очереди проекта уже успешно сданы и заселены.

ЖК «Триумф Парк»

В Триумф Парке все предусмотрено для комфортного семейного проживания. Дворы жилого комплекса свободны от машин, для автомобилей уже построен вместительный подземный паркинг, в который из каждой парадной можно спуститься на лифте. Для детей – разнообразные красочные площадки, для прогулок и отдыха – скамейки, мощеные аллеи, спортивные площадки с антивандальными тренажерами из Швеции. Особое внимание уделено озеленению и ландшафтному дизайну внутреннего пространства. В «Триумф Парке» уже высажено более 10 000 растений. Оборудована площадка для занятий с собаками, у каждого дома и в подземном паркинге установлены стоянки для велосипедов, запланировано устройство велодорожки.

Если вы рассматриваете новый дом у метро в Московском районе, «Петербургская Недвижимость» поможет подобрать для вас идеальный вариант. О том, какие жилые комплексы рядом с метро представлены в Приморском и Выборгском районах, читайте в обзоре «Дом в шаге от метро: где купить». Бесплатная консультация по новостройкам: 33-55555.

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Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Москва" - застройщик ООО "Сэтл Сити", разрешение на строительство № 78-11-0266-2015 от 07.07.2015, https://www.setlcity.ru/projects/moskva/declarations

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/filosofiya/declarations

ЖК «Триумф Парк» - застройщик ООО «Петра 8», проектная декларация на сайте www.triumph-park.ru.