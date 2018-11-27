GM сокращает 15 тысяч работников – чтобы выпускать больше электромобилей

Автомобильная компания General Motors заявила, что начиная с 2019 года сократит на 15 процентов количество рядовых сотрудников и на 25 процентов старших менеджеров на своих предприятиях в Северной Америке. Всего в следующем году сокращение ожидает около 15 тысяч работников концерна, сообщает Techcrunch.

Будет прекращен выпуск нескольких моделей автомобилей, среди которых Chevrolet Cruze, Chevrolet Impala и Cadillac CT. Неожиданно в список под сокращение попал и довольно популярный гибрид Chevy Volt. Планируется также закрыть четыре завода в США и один в Канаде, на которых выпускались как упомянутые автомобили, так и двигатели для других моделей GM.

По словам главы General Motors Мэри Барра, такие жесткие меры экономии нужны для того, «чтобы оставаться впереди быстро меняющегося рынка и использовать возможности роста». Они позволят компании сосредоточиться на самых перспективных направлениях, которыми считаются внедорожники, кроссоверы и пикапы, и одновременно резко увеличить инвестиции в продукты будущего – электрические автомобили и автономные транспортные средства.

В прошлом месяце руководство General Motors уже предлагало своим сотрудникам, проработавшим в компании более 12 лет, программу «добровольного увольнения» с солидными компенсациями. Она касалась 18 тысяч работников, ответ им надо было дать до 19 ноября. Сколько из них согласилось на компенсации, не сообщается.

Сокращения в американском автопроме связывают как с общим замедлением роста продаж на внутреннем американском и на внешних рынках, так и с тарифной политикой администрации Трампа в отношении Европы и Китая.