Hyundai поторгуется с Минпромторгом. Инвестиции в новый завод растянут на несколько этапов

Корейская Hyundai Motor вложит в развитие производства в Петербурге 16,7 млрд рублей, что на 10 млрд меньше, чем заявлялось 5 месяцев назад. Причиной могли стать жесткие условия по инвестициям в разработки, на которых настояло правительство.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Корейская Hyundai Motor вложит в развитие производства в Петербурге 16,7 млрд рублей, что на 10 млрд меньше, чем планировалось. Причиной могли стать жесткие условия по инвестициям в разработки, на которых настояло правительство.

«Фонтанке» стали известны подробности условий специального инвестиционного контракта (СПИК), которые «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» намерена заключить с правительством РФ и Петербурга. Прямые обязательства по строительству нового завода в контракте отсутствуют, но, чтобы сохранить льготы на импорт компонентов, компании придется усилить локализацию машин почти в полтора раза и тратить на научные исследования и опытно-конструкторские разработки до 5% от выручки.

Специнвестконтракт — это договор между компанией-инвестором, региональным и/или федеральным правительством, который позволяет бизнесу получать преференции по налогам и госсубсидии в обмен на выполнение определенных обязательств. В случае автопрома СПИКи должны заменить соглашения о промсборке, которые у большинства игроков истекут в 2018 – 2019 годах.

У Hyundai договор о промсборке прекратит действовать с декабря 2018 года. Чтобы не потерять компенсации пошлин на импорт комплектующих в размере около 5 млрд рублей в год, компания пообещала построить в Петербурге новый завод по сборке двигателей. Предполагалось, что он будет выпускать по 150 000 моторов объемом 1,6 литра. Изначально инвестиции в проект оценивались в 27 млрд рублей. Но в заявке компании, которая была рассмотрена и одобрена 26 ноября на межведомственной комиссии при Минпромторге РФ, содержалась другая сумма — 16,7 млрд рублей.

В Hyundai отказались прокомментировать корректировку инвестиционных планов до окончательного подписания СПИК. «До того, как оно состоится, — как условия, так объем и направления инвестиций — предмет переговоров», – сообщила представитель компании Мария Мальцева.

Сопредседатель ассоциации «Деловой России» Антон Данилов-Данильян и глава комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максим Мейксин подтвердили «Фонтанке», что в обсуждавшемся 26 ноября на комиссии Минпромторга проекте СПИКа звучала цифра 16,7 млрд рублей. Но последний также заверил «Фонтанку», что от планов по строительству завода двигателей компания не откажется и готова реализовать проект в «ранее заявленных объемах».

Впрочем, конкретных обязательств по запуску новой площадки в Северной столице в СПИКе, по данным «Фонтанки», не обозначено . Вместо них прописаны требования по объемам выпуска и уровню локализации. К 2028 году компания должна произвести продукцию на 1,4 трлн рублей, а сходящие с ее конвейеров автомобили должны быть российской продукцией как минимум на 70%. Для сравнения: по итогам 2017 года выручка ХММР составила 151 млрд рублей, а текущий уровень локализации эксперты оценивают в 50%. Таким образом, концерну достаточно сохранить объемы производства на сегодняшнем уровне, а вот долю отечественных компонентов нарастить почти в 1,5 раза. Причем к 2022 году компания должна будет ставить на свои автомобили двигатели российской сборки, а к 2026 году – и коробку передач.

Достичь таких показателей без строительства нового завода будет проблематично, считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. «Самые простые компоненты уже локализованы, поэтому резко увеличить долю российских деталей можно только за счет выпуска на территории РФ таких агрегатов, как двигатели или коробки передач», – отмечает эксперт.

По мнению участников рынка, построить завод мощностью 150 тыс. моторов за 16,7 млрд рублей реалистично. Для сравнения: завод двигателей Volkswagen с аналогичным объемом выпуска обошелся компании в 250 млн евро (19 млрд рублей по курсу на 27 ноября). Ford Sollers потратил 275 млн долларов (18,4 млрд рублей) на предприятие мощностью 105 тыс. моторов в год.

Вероятнее всего, сокращение изначального объема инвестиций произошло за счет другой части проекта, к примеру, отказа от расширения модельного ряда, считает один из собеседников «Фонтанки». По словам другого участника межведомственной комиссии, причиной изменения планов могло стать требование по доле инвестиций в НИОКР: Минпромторг настоял, чтобы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки компания выделяла 5% выручки. Изначально Hyundai протестовал против такого условия, но в ходе последнего заседания подтвердил, что готов взять на себя обязательство.

Эксперты и участники рынка, опрошенные «Фонтанкой», считают, что это станет серьезным испытанием для инвестора. При выручке на уровне 2017 года компании придется вкладывать в научные разработки 7,5 млрд рублей в год. «Учитывая, что модельный ряд создается за пределами России, это большая сумма», – говорит Виталий Новиков, руководитель консалтинговой группы «Университет продаж». «Данное требование существенно выше, чем объемы инвестиций в R&D на гораздо более крупных рынках», – прокомментировали в Nissan. Это приведет к подорожанию собираемых в России авто, считают в компании. «Не исключено, что Hyundai решил приберечь часть инвестиций, чтобы претендовать на еще один СПИК, который позволит снизить требования по НИОКРу», – говорит один из участников межведомственной комиссии.

В Hyundai не исключили, что инвестиционный проект будет осуществлен в несколько этапов. «Общий объем компания не снижает, а наоборот, разворачивает», – сказала Мария Мальцева, но назвать сроки этапов и объем инвестиций отказалась.

По мнению экспертов, новые инвестиции могут понадобиться компании, чтобы получить дополнительные льготы. Сейчас в СПИК есть пункт о «неухудшении инвестиционных условий», который можно трактовать как продление тех льгот, которые были предусмотрены соглашением о промсборке. В рамках этой же оговорки Hyundai будет продолжать платить НДС в размере 18%, тогда как для остальных участников рынка он вырастет с 1 января до 20%. Но также компания может претендовать на обнуление налога на прибыль и на имущество, если 90% ее продукции будет выпускаться в рамках СПИК.

В 2018 году завод Hyundai рассчитывает собрать 235 тыс. машин. Если объемы выпуска сохранятся, а на новом предприятии будет собираться 150 тыс. двигателей, как заявлялось изначально, оснастить ими удастся лишь две трети авто. Так что вполне вероятно, что в проекте запланировано расширение мощностей, считает Михаил Чаплыгин.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»