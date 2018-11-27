18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: -4
$ 66.78р
75.62р
19:13 27.11.2018
Расширенный поиск

Бизнес
27.11.2018 18:11
Печать

Hyundai поторгуется с Минпромторгом. Инвестиции в новый завод растянут на несколько этапов

Корейская Hyundai Motor вложит в развитие производства в Петербурге 16,7 млрд рублей, что на 10 млрд меньше, чем заявлялось 5 месяцев назад. Причиной могли стать жесткие условия по инвестициям в разработки, на которых настояло правительство.

Hyundai поторгуется с Минпромторгом. Инвестиции в новый завод растянут на несколько этапов

Светлана Холявчук/Интерпресс

Корейская Hyundai Motor вложит в развитие производства в Петербурге 16,7 млрд рублей, что на 10 млрд меньше, чем планировалось. Причиной могли стать жесткие условия по инвестициям в разработки, на которых настояло правительство.

«Фонтанке» стали известны подробности условий специального инвестиционного контракта (СПИК), которые «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» намерена заключить с правительством РФ и Петербурга. Прямые обязательства по строительству нового завода в контракте отсутствуют, но, чтобы сохранить льготы на импорт компонентов, компании придется усилить локализацию машин почти в полтора раза и тратить на научные исследования и опытно-конструкторские разработки до 5% от выручки.

Специнвестконтракт — это договор между компанией-инвестором, региональным и/или федеральным правительством, который позволяет бизнесу получать преференции по налогам и госсубсидии в обмен на выполнение определенных обязательств. В случае автопрома СПИКи должны заменить соглашения о промсборке, которые у большинства игроков истекут в 2018 – 2019 годах.

У Hyundai договор о промсборке прекратит действовать с декабря 2018 года. Чтобы не потерять компенсации пошлин на импорт комплектующих в размере около 5 млрд рублей в год, компания пообещала построить в Петербурге новый завод по сборке двигателей. Предполагалось, что он будет выпускать по 150 000 моторов объемом 1,6 литра. Изначально инвестиции в проект оценивались в 27 млрд рублей. Но в заявке компании, которая была рассмотрена и одобрена 26 ноября на межведомственной комиссии при Минпромторге РФ, содержалась другая сумма — 16,7 млрд рублей.

В Hyundai отказались прокомментировать корректировку инвестиционных планов до окончательного подписания СПИК. «До того, как оно состоится, — как условия, так объем и направления инвестиций — предмет переговоров», – сообщила представитель компании Мария Мальцева. 

Сопредседатель ассоциации «Деловой России» Антон Данилов-Данильян и глава комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максим Мейксин подтвердили «Фонтанке», что в обсуждавшемся 26 ноября на комиссии Минпромторга проекте СПИКа звучала цифра 16,7 млрд рублей. Но последний также заверил «Фонтанку», что от планов по строительству завода двигателей компания не откажется и готова реализовать проект в «ранее заявленных объемах». 

Впрочем, конкретных обязательств по запуску новой площадки в Северной столице в СПИКе, по данным «Фонтанки», не обозначено. Вместо них прописаны требования по объемам выпуска и уровню локализации. К 2028 году компания должна произвести продукцию на 1,4 трлн рублей, а сходящие с ее конвейеров автомобили должны быть российской продукцией как минимум на 70%. Для сравнения: по итогам 2017 года выручка ХММР составила 151 млрд рублей, а текущий уровень локализации эксперты оценивают в 50%. Таким образом, концерну достаточно сохранить объемы производства на сегодняшнем уровне, а вот долю отечественных компонентов нарастить почти в 1,5 раза. Причем к 2022 году компания должна будет ставить на свои автомобили двигатели российской сборки, а к 2026 году – и коробку передач. 

Достичь таких показателей без строительства нового завода будет проблематично, считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. «Самые простые компоненты уже локализованы, поэтому резко увеличить долю российских деталей можно только за счет выпуска на территории РФ таких агрегатов, как двигатели или коробки передач», – отмечает эксперт. 

По мнению участников рынка, построить завод мощностью 150 тыс. моторов за 16,7 млрд рублей реалистично. Для сравнения: завод двигателей Volkswagen с аналогичным объемом выпуска обошелся компании в 250 млн евро (19 млрд рублей по курсу на 27 ноября). Ford Sollers потратил 275 млн долларов (18,4 млрд рублей) на предприятие мощностью 105 тыс. моторов в год. 

Вероятнее всего, сокращение изначального объема инвестиций произошло за счет другой части проекта, к примеру, отказа от расширения модельного ряда, считает один из собеседников «Фонтанки». По словам другого участника межведомственной комиссии, причиной изменения планов могло стать требование по доле инвестиций в НИОКР: Минпромторг настоял, чтобы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки компания выделяла 5% выручки. Изначально Hyundai протестовал против такого условия, но в ходе последнего заседания подтвердил, что готов взять на себя обязательство.  

Эксперты и участники рынка, опрошенные «Фонтанкой», считают, что это станет серьезным испытанием для инвестора. При выручке на уровне 2017 года компании придется вкладывать в научные разработки 7,5 млрд рублей в год. «Учитывая, что модельный ряд создается за пределами России, это большая сумма», – говорит Виталий Новиков, руководитель консалтинговой группы «Университет продаж». «Данное требование существенно выше, чем объемы инвестиций в R&D на гораздо более крупных рынках», – прокомментировали в Nissan. Это приведет к подорожанию собираемых в России авто, считают в компании. «Не исключено, что Hyundai решил приберечь часть инвестиций, чтобы претендовать на еще один СПИК, который позволит снизить требования по НИОКРу», – говорит один из участников межведомственной комиссии.

В Hyundai не исключили, что инвестиционный проект будет осуществлен в несколько этапов. «Общий объем компания не снижает, а наоборот, разворачивает», – сказала Мария Мальцева, но назвать сроки этапов и объем инвестиций отказалась.

По мнению экспертов, новые инвестиции могут понадобиться компании, чтобы получить дополнительные льготы. Сейчас в СПИК есть пункт о «неухудшении инвестиционных условий», который можно трактовать как продление тех льгот, которые были предусмотрены соглашением о промсборке. В рамках этой же оговорки Hyundai будет продолжать платить НДС в размере 18%, тогда как для остальных участников рынка он вырастет с 1 января до 20%. Но также компания может претендовать на обнуление налога на прибыль и на имущество, если 90% ее продукции будет выпускаться в рамках СПИК. 

В 2018 году завод Hyundai рассчитывает собрать 235 тыс. машин. Если объемы выпуска сохранятся, а на новом предприятии будет собираться 150 тыс. двигателей, как заявлялось изначально, оснастить ими удастся лишь две трети авто. Так что вполне вероятно, что в проекте запланировано расширение мощностей, считает Михаил Чаплыгин.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Российский завод компании Hyundai Motor начал работу в 2010 году. Сейчас предприятие работает пять дней в неделю в три смены и выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. С января по сентябрь 2018 года с его конвейера сошло 179 200 автомобилей, что на 5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Всего в 2018 году завод планирует произвести более 235 000 машин.

В Петербурге работает три завода по выпуску легковых автомобилей - Hyundai, Nissan и Toyota. По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», за 9 месяцев 2018 года они выпустили 271 600 легковых автомобилей, что на 8% больше показателя за аналогичный период 2017 года. Также до конца года может начаться расконсервация площадки General Motor, на котором сборкой машин будет заниматься белорусский концерн «Юнисон».

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
27.11.2018 18:58

И птиц накормили, и кормушки разукрасили

В такой чудесный день - День матери (25 ноября)- дольщики ЖК «Континенты» и ЖК «Жили-Были» вместе с компанией «КВС» повесили кормушки для птиц в Шуваловском парке
ГК "КВС"
27.11.2018 18:54

Безопасность превыше всего

В декабре текущего года в микрорайоне «Ясно.Янино» начнет работу пожарное депо. Компания «КВС» помогает в реализации данного проекта
ГК "КВС"
27.11.2018 18:41

Роскошный жилой квартал бизнес-класса «Наутилус» ждет Вас

Стремительно идут строительные работы комплекса на берегу Матисова канала. Выполнено устройство временных дорог, проведено устройство испытуемых свай, готовы фундаменты всех четырех корпусов.
«Лидер Групп»
27.11.2018 18:18

Настоящий комфорт-класс ЖК «Балканы»

Истинная ценность комфорта познается именно в такие пасмурные дни. Ведь ничто так не радует и не согревает, как тепло домашнего очага
ГК «Эталон»
27.11.2018 18:00

В Группе «Эталон» поздравили 10 000 покупателя

В центральном офисе АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») поздравили 10 000 покупателя с начала 2018 года. «Юбилейным» клиентом стала Любовь Сергеевна из г. Тверь, она приобрела недвижимость в крупнейшем петербургском проекте Компании - квартале «Галактика»
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
27.11.2018 16:59

«Дальпитерстрой» завершил строительство дома в Ленсоветовском

Компания «Дальпитерстрой» завершила строительство дома на 366 квартир в поселке Шушары – по адресу Ленсоветовский, 13, лит. А
«Аквилон Инвест»
27.11.2018 16:40

ЖК «Q-мир» аккредитован еще двумя банками

Квартиры в новом жилом комплексе комфорт-класса «Q-мир» от «Аквилон Инвест» теперь можно приобрести в ипотеку от «АК Барс» банка и банка «Российский капитал», который работает по программам ДОМ.РФ.
www.nostroy.ru
27.11.2018 16:30

Инженер из Петербурга стал финалистом конкурса ИТР в сфере строительства

Петербургский инженер Евгений Ганиман, представитель компании ООО «МЛМ Нева-трейд» (СРО А «Объединение строителей СПб»), вновь стал финалистом конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства в номинации «Лучший специалист по организации строительства» и занял третье место среди лидеров
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
27.11.2018 11:00

Вы в поисках оригинального подарка на Новый год?

Если вы хотите отыскать самые оригинальные подарки для друзей и близких или просто провести время с семьей в прекрасной атмосфере чудес и волшебства, для вас с 1 декабря по 6 января открывает свои двери «Город тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга»(0+).
ГК «Эталон»
26.11.2018 16:38

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

АО «Газпромбанк» аккредитовал корпуса 7.1 и 7.3 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
ЖК премиум-класса Stockholm
26.11.2018 15:27

ЖК Stockholm – серебряный призер архитектурного фестиваля «Зодчество’18»

ЖК премиум-класса Stockholm удостоен «Серебряного диплома» в номинации «Многоквартирные жилые здания» на XXVI Международном архитектурном фестивале «Зодчество». Выставка лучших российских проектов проходила в течение трех дней, с 19 по 21 ноября, в московском ЦВЗ «Манеж».
Магазин Кей
26.11.2018 15:09

Стоит ли использовать телевизор вместо монитора

Использовать телевизор вместо монитора любители компьютерных игр начали уже давно. Правда, еще с десяток лет назад это была не просто прихоть, а вынужденная мера, ведь тогда мониторы под ПК имели небольшую диагональ, а ТВ компенсировали этот недостаток, обеспечивая более глубокое погружение в процесс игры