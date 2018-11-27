Из-за аномальной метели в Чикаго отменили авиарейсы и закрыли школы. Такой непогоды там не видели уже 43 года

Сильный снегопад обрушился на американский город Чикаго в воскресенье и понедельник, его последствия продолжают устранять и во вторник, 27 ноября.

Как передаёт «Синьхуа», закрыты более 100 школ. Толщина снежного покрова в международном аэропорту О'Хара достигла 18 см, отменены почти 900 авиарейсов.

На дорогах образовались заторы. Около 340 тысяч семей лишились электроснабжения.

Снег в Чикаго зимой бывает нередко: в декабре, январе и феврале средняя температура там минус 2 – 4 градуса. Однако эта метель, по данным СМИ, стала самой сильной с 1975 года.