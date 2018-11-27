Суд Новокузнецка признал виновным в затоплении магазина кота. Шалость животного обойдется почти в 200 тысяч рублей

Центральный районный суд Новокузнецка признал кота виновным в затоплении находящегося на первом этаже многоквартирного дома магазина детских игрушек. Об этом 27 ноября сообщает «Лента.ру».

«Причиной затопления явился открытый кран воды на кухне ответчиков, что ими не оспорено. <...> Сведений о том, что причиной случившегося явились какие-либо аварийные обстоятельства, не имеется. Из пояснений ответчиков и свидетеля следует, что вода текла из открытого крана мимо мойки в кухне по причине небрежности ответчиков: кран открыл кот», – говорится в вердикте суда.

Теперь хозяевам животного придется заплатить 173 тысячи рублей владелице магазина «в равных долях с трех владельцев квартиры и кота». Кроме того, ответчики будут обязаны возместить другие расходы, например, проведение оценки, госпошлину и другие услуги. Тем самым шалость кота обойдется им почти в 200 тысяч рублей.