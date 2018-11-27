«Они орут благим матом и требуют дать показания». Предполагаемый организатор поставки наркотиков в дипломатическом багаже заявил о давлении ФСБ

Главный фигурант дела о поставках 362 кг наркотиков из Аргентины Андрей Ковальчук останется под арестом еще на несколько месяцев. Как передает «Дождь», на заседании суда в Москве 27 ноября он рассказал, что сотрудники ФСБ якобы требуют от него дать показания на работников МИД, которые могут быть причастны к наркотрафику.

«Они орут благим матом и требуют дать показания — то, что это сотрудники МИД, то, что турки и арабы <...> возили [наркотики]», – заявил Ковальчук.

По его словам, он не имеет отношения к перевозке запрещенных веществ. «Я никогда в жизни к наркотикам отношения не имел, никакую контрабанду не возил. Они все придумали», – изложил он свое видение ситуации в ходе заседания.

Суд принял решение продлить арест Ковальчуку до марта. Кроме того, следователь просил сделать процесс закрытым, так как из-за внимания к этому делу «раскрывается тайна предварительного следствия, а факты искажаются».

Сторона защиты настаивала, что продление ареста не требовалось. Кроме того, адвокат рассказал, что преступление якобы произошло в здании арендованной школы, не относящейся к юрисдикции России. При этом Ковальчук якобы не является гражданином РФ, поэтому Россия не могла требовать его экстрадиции для последующего суда. «Нет объективной стороны преступления», – резюмировал адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков.

Ранее следствие попросило о продлении ареста до 1 декабря, защита предлагала отпустить фигуранта под залог 3 млн рублей.

Напомним, что весной 2018-го в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с 362 кг белого порошка. Эти чемоданы были зарегистрированы как дипломатический багаж, который принадлежал одному из сотрудников посольства. Стоимость товара оценили в 50 миллионов евро.

Силовики России и Аргентины подменили наркотик мукой и провели совместную операцию, чтобы установить получателя. СМИ указывали, что кульминацией спецоперации была доставка в Москву чемоданов с наркотиками на самолете экс-главы ФСБ Николая Патрушева. Ее итогом стали аресты предполагаемых участников преступной группы.

В России были задержаны бывший завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. В Аргентине задержали полицейского Ивана Близнюка и сотрудника охраны аэропорта Александра Чикало.

Предполагаемого организатора схемы Андрея Ковальчука в марте задержали в Германии. Он заявил, что оставил в чемоданах в российском посольстве в Буэнос-Айресе только кофе, сигары и спиртные напитки, а в подмене их на белый наркотический порошок обвинил американские спецслужбы. Его экстрадировали в Россию в июле.