«Дальпитерстрой» завершил строительство дома в Ленсоветовском

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Компания «Дальпитерстрой» завершила строительство дома на 366 квартир в поселке Шушары – по адресу Ленсоветовский, 13, лит. А.

Больше половины из них социальные. В каждой квартире – балкон, стеклопакеты, кабельное телевидение, телефон, интернет.

Новый дом состоит из 5 секций по 12 этажей. Предусмотрены места для бесплатной стоянки автомобилей, детская и спортивная площадки. На первом этаже разместится детский досуговый центр.

Безопасность обеспечит система видеонаблюдения и круглосуточная служба охраны. Предусмотрена автоматическая противопожарная защита.