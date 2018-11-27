Строительство
«Дальпитерстрой» завершил строительство дома в Ленсоветовском
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
Компания «Дальпитерстрой» завершила строительство дома на 366 квартир в поселке Шушары – по адресу Ленсоветовский, 13, лит. А.
Больше половины из них социальные. В каждой квартире – балкон, стеклопакеты, кабельное телевидение, телефон, интернет.
Новый дом состоит из 5 секций по 12 этажей. Предусмотрены места для бесплатной стоянки автомобилей, детская и спортивная площадки. На первом этаже разместится детский досуговый центр.
Безопасность обеспечит система видеонаблюдения и круглосуточная служба охраны. Предусмотрена автоматическая противопожарная защита.
Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
Жилой дом на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Ленсоветовский, дом 13, литера А – застройщик «СК «Дальпитерстрой», проектная декларация на сайте https://www.dalpiterstroy.ru