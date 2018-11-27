«Мы не знаем, что происходит в лабораториях, построенных на деньги заокеанских “партнеров”». Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе с Украиной

Россия усилила санитарно-эпидемиологический контроль на границе с Украиной. Роспотребнадзор опасается, что из соседней страны придут эпидемии полиомиелита и гриппа. Об этом 27 ноября заявила глава ведомства Анна Попова.

По её словам, в связи с разрушением на Украине системы эпидемиологического надзора и отсутствием прививок есть риск распространения искусственно привнесенных инфекций.

«Что происходит сегодня там, в частности, в лабораториях, которые строятся на деньги их заокеанских «партнеров», чем они занимаются, что они делают, как они влияют на ситуацию, сегодня у нас нет ответа», — цитирует Попову РБК.

По её словам, уровень смертности детей младше одного года от коклюша на Украине составляет около 70%. Также наблюдается высокая заболеваемость туберкулезом.

В августе 2017 года Роспотребнадзор уже предупреждал россиян о распространении туберкулеза на Украине. Также в ведомстве подчеркнули, что Украина с 2014 года вошла в пятерку стран с наиболее частыми случаями устойчивого к лекарствам туберкулеза. Отметим, именно в 2014 году начался конфликт между Россией и соседней страной.

Решение об усилении санитарно-эпидемиологического контроля на границе с Украиной российские власти приняли на фоне конфликта в Керченском проливе. В 2006 году во время обострения отношений с Грузией Россия ввела запрет на поставки грузинского вина. Формальной причиной стали претензии к качеству. Возобновили поставки в 2013 году. Зато тогда Роспотребнадзор увидел угрозу в украинских конфетах.