Автовокзал «Южный» в Купчино задерживается: Албин не верит в стратегического инвестора

Компании «Вернисаж» пока не будут выделять земельный участок на Витебском проспекте для строительства гостиницы и автовокзала. Количество сотрудников компании и её уставный капитал не внушили доверия вице-губернатору Игорю Албину; правда, в комитете по инвестициям в солидности инвестора более чем уверены.

проект/«Пассажиравтотранс»

Как узнала «Фонтанка», комитет по инвестициям подготовил проект постановления, благодаря которому ООО «Вернисаж» без торгов в аренду должен отойти земельный участок площадью 2,6 га возле станции метро «Купчино». Территория необходима для строительства автовокзала «Южный» и 6-этажной гостиницы, которые компания будет строить по инвестпроекту. Однако на одном из последних ноябрьских совещаний вице-губернатор Игорь Албин вдруг принял решение отложить выделение земли. У него возник вопрос: как компания с нулевым балансом, одним работником, без оборотных средств и уставным фондом в 10 тысяч рублей собирается обрадовать город своими финансовыми вложениями?

Из-за запроса вице-губернатором дополнительной информации об инвесторах и планируемых к реализации проектах судьба строительства автовокзала «Южный» останется неопределенной. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в комитете по инвестициям. Причем Албин тормозит «Южный» уже не в первый раз. В ведомстве рассказали, что в октябре процесс выделения участка также был отложен по инициативе вице-губернатора, а ООО «Вернисаж» получило рекомендацию «оптимизировать финансово-хозяйственную деятельность организации». В компании уведомили власти, что увеличат уставный капитал до 1 млн рублей, а штат сотрудников появится после того, как выйдет из Смольного постановление о выделении земли.

При этом комитету по инвестициям прекрасно известно, кто реальный инвестор проекта. Как рассказывают в ведомстве, ООО «Вернисаж» – проектная компания, созданная в рамках международной группы компаний «Лейла-М», имеющей успешный опыт реализации крупных инвестиционных проектов. В частности, она построила в Баку спортивный комплекс общей площадью 3500 кв. м (объем вложений – 8 млн долларов), медицинский центр – 1850 кв. м (объем инвестиций – 6 млн долларов). Также у неё в резюме можно найти построенный бизнес-центр площадью 3200 кв. м (объем вложений – 5,5 млн долларов), здание банка – 1100 кв. м (7 млн долларов), фермерский центр по разведению рыбы на площади 50 га (объем вложений – 15 млн долларов) и ресторанный комплекс площадью 1000 кв. м (5 млн долларов). Кроме того, со своей стороны компания «Вернисаж» уже подготовила все необходимые документы, а проект приобрел окончательный вид с уточненными и конкретизированными параметрами.

«Затягивание выполнения городом публично заявленных намерений может негативно отразиться на инвестиционном климате Санкт-Петербурга и спровоцировать риски возникновения конфликтных ситуаций между городом и бизнесом. В своем инвестиционном послании, озвученном в ходе инвестиционного форума в Санкт-Петербурге 12 ноября 2018 года, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов отметил: "Недопустимо, когда на получение в аренду земельного участка уходит до 10 месяцев, а иногда и несколько лет"», – напоминают в комитете по инвестициям.

Актуальная версия инвестиционного проекта предполагает, что через 3 года после предоставления земли на Витебском проспекте появится двухэтажное здание автовокзала площадью 3826 кв. м с 5 перронами прибытия и 12 перронами отправления. За сутки «Южный» сможет справиться с обслуживанием 9,6 тыс. пассажиров. Для тех, кто автобусом собирается пересечь границу России, будет предусмотрен отдельный вход с зоной досмотра, таможней и паспортной службой. По соседству вырастет трехзвездочная гостиница на 130 номеров общей площадью 4828 кв. м. Это транспортное удовольствие потребует от ООО «Вернисаж» 1,14 млрд рублей. Кроме этого компания должна будет ежегодно перечислять в городской бюджет по 376 тысяч рублей, то есть 1,5% от кадастровой стоимости участка – 25,1 млн рублей.

Стоит отметить, что при подписании соглашения о намерении строительства вокзала на Петербургском международном экономическом форуме-2018 параметры проекта были чуть посолиднее: предполагалось, что «Вернисаж» инвестирует 4,1 млрд рублей в автовокзал с пропускной способностью 12,4 тыс. пассажиров в сутки. При этом экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, в отличие от Албина, совершенно не смутили скромные параметры компании. В июле 2018 года проект и инвестор приобрели статус «стратегических».

«Не думаю, что задержка реализации этого проекта критична. В городе есть гораздо более приоритетные вещи. Но сам по себе автовокзал «Южный» все-таки нужен: необходимо уводить междугородное автобусное сообщение из центра, потому что получается солидный перепробег. Небольшое изменение параметров проекта также не критично», – сообщил «Фонтанке» эксперт ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин.

Кстати, еще в апреле 2018 года комитет по инвестициям не знал, кто может поучаствовать в проекте. А к экономическому форуму с соответствующим предложением появилась компания «Вернисаж», зарегистрированная 26 сентября 2017 года. Её собственником с момента создания и по сей день является Шахмурад Джабраилов. По данным СПАРК, он также является владельцем компании «Восход» с той же датой регистрации.

В подписании соглашения на ПМЭФ с Георгием Полтавченко принимал участие в качестве представителя ООО «Вернисаж» Эльмир Эминов. Эльмир Эминов значится среди совладельцев ООО "Эзэт", которое занимается оптовой торговлей продуктами и напитками. Но сейчас он, по информации "Фонтанки", уже не участвует в проекте. Cайт компании "Эзэт" на данный момент, судя по размещенному контенту, перестал функционировать – там размещены порнографические материалы.

Ситуация, когда комитет по инвестициям без труда дает справку о компании и её портфолио, а вице-губернатор, тем не менее, запрашивает о ней данные, выглядит довольно странно и напоминает одно из наиболее известных произведений баснописца Крылова. Причем это уже не первый случай чуть ли не прямой конфронтации между Албиным и коминвестом: ранее в Смольном не пришли к единому мнению о том, нужно ли гарантировать инвесторам минимальный доход по трамвайным концессиям.

Любопытно, что вчера был фактически отменен еще один проект коминвеста и азербайджанских бизнесменов – океанариум в парке Интернационалистов.

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"