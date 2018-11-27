Крупнейшее неонацистское движение Северных стран будет отстаивать право на существование в Верховном суде Финляндии

Неонацистская организация «Северное сопротивление», запрещённая в Финляндии, намерена подать апелляцию в Верховный суд, сообщает 27 ноября Yle.

Организация проповедует насилие и агрессию, распространяет риторику ненависти, а её деятельность нарушает базовые права человека, заявил в ноябре 2017 года суд первой инстанции. Апелляционный суд подтвердил ранее принятое решение о ликвидации движения в сентябре 2018 года. Служители Фемиды пришли к выводу, что идеология «Северного сопротивления» совпадает с идеологией национал-социализма фашистской Германии и одобряет насилие. При этом организация проявляет активность и увеличивает свою численность.

Сторонники движения в ходе слушаний обращались к решениям Европейского суда по правам человека, практика которого показывает, что для запрета деятельности тех или других организаций нужны крайне веские основания. «Северное сопротивление» настаивает, что ее деятельность носит «незначительный характер». При этом у каждого второго члена этой организации имеется судимость.

В Финляндии крайне редко накладывают запрет на деятельность общественных организаций. В последний раз это произошло в 1977 году – министерство внутренних дел Финляндии закрыло четыре организации как неофашистские и запрещенные Парижским мирным договором 1947 года. Их основателем был оккультист и поклонник Гитлера Пекка Сиитойн, который считал себя лидером финского нацистского движения, но имел лишь несколько десятков сторонников.