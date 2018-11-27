18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: -4
$ 66.78р
75.62р
19:14 27.11.2018
Расширенный поиск

Финляндия
27.11.2018 17:55
Печать

Крупнейшее неонацистское движение Северных стран будет отстаивать право на существование в Верховном суде Финляндии

Неонацистская организация «Северное сопротивление», запрещённая в Финляндии, намерена подать апелляцию в Верховный суд, сообщает 27 ноября Yle.

Организация проповедует насилие и агрессию, распространяет риторику ненависти, а её деятельность нарушает базовые права человека, заявил в ноябре 2017 года суд первой инстанции. Апелляционный суд подтвердил ранее принятое решение о ликвидации движения в сентябре 2018 года. Служители Фемиды пришли к выводу, что идеология «Северного сопротивления» совпадает с идеологией национал-социализма фашистской Германии и одобряет насилие. При этом организация проявляет активность и увеличивает свою численность.

Сторонники движения в ходе слушаний обращались к решениям Европейского суда по правам человека, практика которого показывает, что для запрета деятельности тех или других организаций нужны крайне веские основания. «Северное сопротивление» настаивает, что ее деятельность носит «незначительный характер». При этом у каждого второго члена этой организации имеется судимость.

В Финляндии крайне редко накладывают запрет на деятельность общественных организаций. В последний раз это произошло в 1977 году – министерство внутренних дел Финляндии закрыло четыре организации как неофашистские и запрещенные Парижским мирным договором 1947 года. Их основателем был оккультист и поклонник Гитлера Пекка Сиитойн, который считал себя лидером финского нацистского движения, но имел лишь несколько десятков сторонников.

Справка:

«Северное сопротивление» (Pohjoismainen vastarintaliike​) - североевропейская национал-социалистическая организация, ставящая целью посредством революции создать североевропейскую национал-социалистическую республику, состоящую из Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии и, возможно, также стран Прибалтики.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
27.11.2018 18:58

И птиц накормили, и кормушки разукрасили

В такой чудесный день - День матери (25 ноября)- дольщики ЖК «Континенты» и ЖК «Жили-Были» вместе с компанией «КВС» повесили кормушки для птиц в Шуваловском парке
ГК "КВС"
27.11.2018 18:54

Безопасность превыше всего

В декабре текущего года в микрорайоне «Ясно.Янино» начнет работу пожарное депо. Компания «КВС» помогает в реализации данного проекта
ГК "КВС"
27.11.2018 18:41

Роскошный жилой квартал бизнес-класса «Наутилус» ждет Вас

Стремительно идут строительные работы комплекса на берегу Матисова канала. Выполнено устройство временных дорог, проведено устройство испытуемых свай, готовы фундаменты всех четырех корпусов.
«Лидер Групп»
27.11.2018 18:18

Настоящий комфорт-класс ЖК «Балканы»

Истинная ценность комфорта познается именно в такие пасмурные дни. Ведь ничто так не радует и не согревает, как тепло домашнего очага
ГК «Эталон»
27.11.2018 18:00

В Группе «Эталон» поздравили 10 000 покупателя

В центральном офисе АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») поздравили 10 000 покупателя с начала 2018 года. «Юбилейным» клиентом стала Любовь Сергеевна из г. Тверь, она приобрела недвижимость в крупнейшем петербургском проекте Компании - квартале «Галактика»
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
27.11.2018 16:59

«Дальпитерстрой» завершил строительство дома в Ленсоветовском

Компания «Дальпитерстрой» завершила строительство дома на 366 квартир в поселке Шушары – по адресу Ленсоветовский, 13, лит. А
«Аквилон Инвест»
27.11.2018 16:40

ЖК «Q-мир» аккредитован еще двумя банками

Квартиры в новом жилом комплексе комфорт-класса «Q-мир» от «Аквилон Инвест» теперь можно приобрести в ипотеку от «АК Барс» банка и банка «Российский капитал», который работает по программам ДОМ.РФ.
www.nostroy.ru
27.11.2018 16:30

Инженер из Петербурга стал финалистом конкурса ИТР в сфере строительства

Петербургский инженер Евгений Ганиман, представитель компании ООО «МЛМ Нева-трейд» (СРО А «Объединение строителей СПб»), вновь стал финалистом конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства в номинации «Лучший специалист по организации строительства» и занял третье место среди лидеров
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
27.11.2018 11:00

Вы в поисках оригинального подарка на Новый год?

Если вы хотите отыскать самые оригинальные подарки для друзей и близких или просто провести время с семьей в прекрасной атмосфере чудес и волшебства, для вас с 1 декабря по 6 января открывает свои двери «Город тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга»(0+).
ГК «Эталон»
26.11.2018 16:38

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

АО «Газпромбанк» аккредитовал корпуса 7.1 и 7.3 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
ЖК премиум-класса Stockholm
26.11.2018 15:27

ЖК Stockholm – серебряный призер архитектурного фестиваля «Зодчество’18»

ЖК премиум-класса Stockholm удостоен «Серебряного диплома» в номинации «Многоквартирные жилые здания» на XXVI Международном архитектурном фестивале «Зодчество». Выставка лучших российских проектов проходила в течение трех дней, с 19 по 21 ноября, в московском ЦВЗ «Манеж».
Магазин Кей
26.11.2018 15:09

Стоит ли использовать телевизор вместо монитора

Использовать телевизор вместо монитора любители компьютерных игр начали уже давно. Правда, еще с десяток лет назад это была не просто прихоть, а вынужденная мера, ведь тогда мониторы под ПК имели небольшую диагональ, а ТВ компенсировали этот недостаток, обеспечивая более глубокое погружение в процесс игры