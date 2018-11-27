Подвинуть санзону завода "Звезда". Готовая школа и два ЖК в Невском районе не могут обрести хозяев, потому что сменились нормы

Во дворе ЖК Green City стоит новое здание начальной школы. С августа там есть мебель и компьютеры, но нет учеников. И не будет, пока новые владельцы соседнего ПАО «Звезда» не установят заводу санзону. Но оборонное предприятие выполнять требования закона не торопится.

sevgorod.ru

К 1 сентября в Петербурге, согласно нормативам, местами в школах были обеспечены только 70% детей, перенаполнение ГБОУ составило 21 тысячу человек. Невский — один из районов города, где темпы ввода жилья глобально опережают строительство учебных заведений. А во дворах на проспекте Александровской Фермы пустует полностью готовое к учебному году здание начальной школы — с мебелью, компьютерами и всем оборудованием. Неудивительно, что обитатели новостроек с нетерпением ждали ее открытия.

Компания «Северный город», входящая в группу RBI, возвела во дворе Green City общеобразовательное учреждение на 300 учеников, куда заранее на уже начавшийся учебный год набрали 4 класса на 98 детей. Отдельный номер здание не получило, его приписали к уже существующему ГБОУ №334. За два дня до 1 сентября родителей предупредили: торжественная линейка состоится у старого здания учебного учреждения. Но двери новой школы не открылись и сегодня.

Как рассказал «Фонтанке» один из родителей, Николай Добрынин, после начала учебного года детям пришлось втиснуться в старое здание ГБОУ, на такое количество школьников, мягко говоря, не рассчитанное. В администрации района заверяли, что для образовательного процесса «созданы все необходимые условия». Добрынин, в свою очередь, рассказал, что «уплотниловка» привела к проблемам с питанием детей, очередям в санузлы, переполненным классам. Роспотребнадзор обнаружил, что множество санитарных норм в школе не соблюдается.

Через дорогу от ЖК Green City находится территория ПАО «Звезда». Завод работает в сфере гособоронзаказа и официально занимается изготовлением и ремонтом дизельных двигателей и генераторов. Предприятие и квартал жилого комплекса разделяет улица Тихая.

Отдел образования администрации Невского района в ответ на вопрос, почему школа до сих пор не открыта, пояснил родителям: у объекта отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию, и добавил, что «Северный город» подготовил и направил в ПАО «Звезда» «проект по сокращению санитарно-защитной зоны».

Школа, а также вся вторая очередь ЖК Green City попали в ориентировочную санзону завода «Звезда». Для предприятия III класса опасности она составляет 300 метров. Но «Северный город» начал строить жилой комплекс еще при старых правилах установления СЗЗ, которая с жилой застройкой не пересекалась. Для того, чтобы санитарная зона вернулась в «прежние» границы, владельцы предприятия должны зарегистрировать санзону в Росреестре.

Получилась чисто бюрократическая коллизия. Установление санзоны - это вопрос предприятия, но пока этого не будет сделано, страдают почти 650 дольщиков и родители 300 потенциальных учеников школы. Хотя замеры воздуха показали, что вредного влияния на жилую застройку нет. Воздействовать на решение «Звезды» застройщик напрямую не может. Сейчас «Северный город» в очередной раз подает документы в ГАСН с разъяснением ситуации.

В августе этого года стало известно, что «Звезда» перешла под контроль уральской группы «Синара» Павла Плавника. Новых владельцев предприятия вопрос переполненности школ, похоже, волнует несильно. В пресс-службе на вопрос, на какой стадии находится установление СЗЗ для «Звезды», ответили, что завод «не обладает информацией, почему жилищные и социальные объекты находятся именно на таком расстоянии от границы предприятия. Однако, понимая сложившуюся проблему, завод совместно с компанией «Северный город» разрабатывает комплекс мер по выполнению требований постановления правительства №222» (там прописаны правила установления санзон и использования участков, попавших в СЗЗ).

На ресурсе e-ecolog.ru опубликован проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «Звезда». В нем со ссылкой на экспертное заключение ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» от 20.03.2017 года говорится, что ближайшая перспективная жилая застройка расположена в северо-западном направлении на расстоянии 105 м от границы территории предприятия – ЖК «Грин Сити», в северном направлении – на расстоянии 88 м – ЖК «Невская Звезда».

ЖК Green City возводит компания «Северный город» (входит в группу RBI). Первая очередь — жилой дом переменной этажности, 17 – 25 этажей, на 1289 квартир. Сдан в 2017 году, заселен. Детский сад на 110 детей введен в эксплуатацию. Вторая очередь — два 25-этажных дома на 646 квартир. Строительно-монтажные работы и благоустройство завершены, здание не введено в эксплуатацию. Здание начальной школы на 300 учеников. Здание построено и оборудовано всем необходимым для учебного процесса. В эксплуатацию объект не введен.



ЖК «Невская звезда» возводит строительный концерн ИПС. Первая очередь — дом переменной этажности, 17 – 19 этажей, на 404 квартиры. Введен в эксплуатацию, заселен. Вторая очередь — 20 этажей на 342 квартиры; объект сдан, идет заселение. Третья очередь — корпуса 20 – 25 этажей на 678 квартир. Срок реализации проекта – IV квартал 2018 года. Есть и четвертая очередь — 26-этажный жилой дом на 1071 квартиру. Должны закончить в IV квартале 2019 года.

Есть заключение Роспотребнадзора от 26.07.2007 года, в котором для ПАО «Звезда» обосновывается расчетная санитарно-защитная зона. В северном и восточном направлениях – 30 м от границы территории предприятия, в южном и западном – 100 м.

Как оказалось, застройщики попали в ситуацию, когда разрешение на строительство компания получала на одних условиях, а вот вводить объект в эксплуатацию придется уже на других. И как быстро это удастся сделать — зависит от соседнего производства.

В марте этого года постановлением правительства РФ №222 утвердили правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах СЗЗ.

«Раньше окончательное решение об установлении санитарно-защитной зоны принимал Роспотребнадзор, выдавая документы согласно требованиям п. 4.2 и 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Эти документы были последними в цепочке. Проблема в том, что с марта этого года санзона считается установленной не с момента получения документов от Роспотребнадзора, а с момента внесения СЗЗ в единую базу Росреестра как ЗОУТИ (зона с особыми условиями использования территории). Предприятия должны сначала обратиться в Роспотребнадзор, чтобы им выдали решение об установлении СЗЗ уже с учетом требований нового нормативного документа (постановление правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»), а затем пакет документов, включающий это решение и картографические материалы, передается в Росреестр», – объясняет директор департамента экологического проектирования Института проектирования, экологии и гигиены Ирина Синильщикова.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре в ответ на запрос «Фонтанки» сообщили, что предприятие, по данным на октябрь, не обращалось в ведомство для установления СЗЗ.

Как пояснила исполнительный директор центра экспертиз и изысканий «ЦЭИ-Энерго» Елена Путилина, правообладатели объектов недвижимости, которые попали в ориентировочную СЗЗ предприятий, могут обратиться в Роспотребнадзор с заявлением об установлении или прекращении существования таких зон. Это право им дает часть 13 статьи 26 ФЗ №342.

«Формально постановление говорит о том, что несобственник земельного участка может провести натурные исследования и обратиться в Роспотребнадзор для сокращения СЗЗ в заданном направлении. Но с юридической точки зрения этот пункт очень спорный, поскольку, если правообладатель есть, он дееспособен, он функционирует, он уже обосновал себе некую СЗЗ и он за эту зону отвечает, кому-то третьему за него что-то изменять некорректно. Хотя бы потому, что замеры и исследования на границе сокращенной СЗЗ должны проводиться при работе предприятия на полную мощность, а гарантировать, что это условие соблюдено, может только представитель предприятия. Были прецеденты, когда в суде собственники оспаривали кем-то третьим сокращенную СЗЗ», – комментирует Синильщикова.

По ее словам, предприятия и организации, которые занимаются разработкой проектов СЗЗ, столкнулись со сложностями из-за отсутствия инструкции, как устанавливать санзоны с учетом постановления правительства.

«К Постановлению ПП № 222 Роспотребнадзор должен был еще в мае выпустить разъяснения — форму заявления, порядок работы, внутренний регламент по работе. Эти документы были подготовлены, но не утверждены. Это связано с получением достаточно большого количества замечаний от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и других заинтересованных лиц. Официальных разъяснений по ПП №222 так и не появилось. Насколько мне известно, за весь этот период было выдано пять или шесть решений об установлении СЗЗ для объектов I и II класса опасности на всю Россию», – добавляет Синильщикова.

Именно из-за отсутствия такой инструкции установление СЗЗ для предприятий зависло, говорит эксперт. А это, в свою очередь, напрямую сказывается на сроках введения в эксплуатацию объектов строительства, расположенных по соседству с промзонами. И ЖК Green City, и ЖК «Невская звезда» – вовсе не единственные, столкнувшиеся с этой ситуацией.

Глава Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов рассказал «Фонтанке», что проблема с санитарно-защитными зонами в Петербурге существует. «Город не занимается систематической инвентаризацией санитарно-защитных зон. Власти не актуализируют информацию ни относительно реального положения дел, ни относительно прогнозируемого положения дел, ни относительно предполагаемых к размещению объектов в границах СЗЗ... Проблема в том, что чиновники не отображают СЗЗ ни в Генплане, что вообще положено по закону, ни в ПЗЗ, что дважды положено по закону. Не учитывают их при назначении функциональных и территориальных зон. Отсюда все эти конфликты», – поясняет он.

В Петербурге есть промзоны, в которых находятся предприятия разного класса опасности, с различными санзонами. «Есть мелкие предприятия, которые давно перестали функционировать, и их СЗЗ можно было бы ликвидировать. Но их ликвидируемые санзоны перекрываются другими – от работающих предприятий. Поэтому то, что какие-то санзоны действительно можно ликвидировать, не означает, что территория становится пригодной для жилой, например, застройки», – подчеркивает эколог.

Увидеть соответствующие зоны на карте у желающих не получится — ранее в приложении Генплана вместе с перечнем предприятий были отображены все СЗЗ. В 2008 году это приложение исключили.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»