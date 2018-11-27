Чёрная «А» выходит на дороги: для беспилотников в России разработали свой знак

Автомобили с системами автоматического управления, то есть беспилотники, получат в России специальный знак – «А», что означает «Автономное вождение».

Как сообщает 27 ноября на своём сайте государственная программа "Национальная технологическая инициатива", прототип опознавательного знака «Автономное управление» создала рабочая группа НТИ «Автонет». Это будет равносторонний треугольник белого цвета с красной каймой стороной не менее 200 мм, в который вписана чёрная буква «А». «Этот дизайн продолжает привычную линейку шрифтовых решений, утверждённых ГОСТом, с обозначениями «У» для начинающих водителей и «Ш» для автомобилей на шипованной резине, – отмечается в сообщении. – <...> Речь идет не о полностью автоматизированном ТС без руля и педалей, а именно об автомобилях 3 – 4-го уровня «беспилотности». На автомобиле знак предполагается размещать сзади.

Первые знаки «Автономное вождение» получат участники форума Urban Mobility Forum, презентация состоится там же 30 ноября. А на дорогах их можно будет увидеть уже в 2019 году, когда в Москве и Татарстане начнётся тестовая эксплуатация высокоавтоматизированных транспортных средств.

Постановление о начале эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования подписал накануне премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Старт тестов назначен на 1 декабря 2018 года. Ранее «Фонтанка» писала, что доступ к программе получат только компании с уставным капиталом в 100 млн руб. Кроме того, каждую участвующую в эксперименте машину надо будет застраховать на 10 млн руб.

Первые в мире дорожные знаки были утверждены на международной конференции автомобилистов в 1909 году. В числе участников были и представители Российской империи. Дорожных знаков того времени было четыре, и все – круглой формы: «перекресток», «шлагбаум», «двойной поворот», «препятствие в виде насыпи и канавы».

Новые дорожные знаки и сигналы были официально приняты уже в СССР 1 декабря 1927 года и в дальнейшем неоднократно менялись. В советский период были распространены выпуклые дорожные знаки, светящиеся в темное время суток, оборудованные рассеивателями из матового оргстекла (на которое было нанесено изображение знака) и подсветкой на основе ламп накаливания. Знаки загорались одновременно с фонарями уличного освещения.

В настоящее время наиболее распространены знаки, выполненные на металлической подложке, покрытой световозвращающей плёнкой.

Согласно приложению 5 Правил дорожного движения, существует 14 опознавательных знаков, в числе которых известные знаки «Ш», «У», знак «Глухой водитель», «Автопоезд», «Ограничение скорости», «Перевозка детей», «Врач», «Инвалид» и другие.