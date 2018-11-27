18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: -4
$ 66.78р
75.62р
19:14 27.11.2018
Расширенный поиск

Город
27.11.2018 16:45
Печать

«Предлагается ограничить юрисдикцию ЮНЕСКО». Минкульт и Госдума готовят изменения в статусе Петербурга как объекта всемирного культурного наследия

Законопроект, который частично снимает требования ЮНЕСКО с территории Санкт-Петербурга как объекта всемирного культурного наследия, прорабатывается чиновниками и депутатами. Об этом «Фонтанке» 27 ноября рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Центр Петербурга – объект ЮНЕСКО. По конвенции, всё, что здесь копается и реставрируется, должно быть согласовано с Парижем. Но мы не можем там согласовывать каждую городскую канаву. Мы – живой город. Предлагается ограничить юрисдикцию ЮНЕСКО. Решать свои проблемы самим, как мы сейчас и делаем. Нужны исключения в протоколах ЮНЕСКО. Два года назад мы уже разрешили «линейное строительство». Это дороги, трубопроводы, сети, т. е. то, что не портит ландшафты», – рассказала депутат.

Елена Драпеко уверена, что те, кто считает, что правила ЮНЕСКО никто не соблюдает, ошибаются. По её словам, «их комиссии приезжают регулярно, последний раз трясли, написали кучу замечаний, но в списках пока оставили».

«Мы не хотим выходить из конвенции, потому что, кроме Петербурга, у нас ещё есть другие памятники ЮНЕСКО, где мы стопроцентно выполняем все их требования. Это и Кижи, что-то в Махачкале и другие места. Обязательства, которые мы взяли на себя в 1991 году, – завышенные. Мы хотим ослабить не сами обязательства, а процедуру согласования вопросов реставрации и реконструкции. Возможно, надо сокращать границы исторического поселения», – уточнила Драпеко.

Зампред думского комитета по культуре отметила, что ранее уже были проведены совещания с Минкультом и ФСБ как «единственной силовой структурой РФ, где есть спецотдел по охране культурного наследия».

Член Совета по сохранению культурного наследия при губернаторе Петербурга Юлия Минутина признала, что нормативная база по соблюдению требований ЮНЕСКО в России до сих пор не создана, но возможный отказ от части обязательств со стороны России эксперт не приветствует.

«Со времён борьбы с небоскрёбом на Охте ничего не поменялось. Обязательства, которые Россия взяла на себя в 1991 году, показывали, что мы не дикари. Отказ от этой позиции открытости – шаг в прошлое. Да, статус объекта всемирного культурного наследия не гарантирует защиту от застроек и сносов, но он используется градозащитниками. Последний такой успех был при защите от застройки территории около Чесменского дворца», – пояснила Минутина.

Депутат Елена Драпеко также сообщила о подготовке другого законопроекта, который должен изменить порядок согласования строительных работ с археологами.

«Когда строили трассу "Таврида" в Крыму, срыли старинный курган. До этого пять месяцев ждали результатов археологов. Сегодня сначала делают проект, а потом начинают копать шурфы. Делают зачастую липовые шурфы. Мы предлагаем перенести разведку местности и экспертизу на наличие памятников на стадию до начала проектных работ. Проект стройки – очень дорогая вещь. 10% от сметы. Археология должна быть на предпроектной стадии. Инициатором выступил Институт археологии РАН», – сообщила Драпеко «Фонтанке».

О сроках внесения законодательных инициатив на рассмотрение всех депутатов Госдумы представитель Петербурга в нижней палате Федерального собрания сообщить затруднилась.


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
27.11.2018 18:58

И птиц накормили, и кормушки разукрасили

В такой чудесный день - День матери (25 ноября)- дольщики ЖК «Континенты» и ЖК «Жили-Были» вместе с компанией «КВС» повесили кормушки для птиц в Шуваловском парке
ГК "КВС"
27.11.2018 18:54

Безопасность превыше всего

В декабре текущего года в микрорайоне «Ясно.Янино» начнет работу пожарное депо. Компания «КВС» помогает в реализации данного проекта
ГК "КВС"
27.11.2018 18:41

Роскошный жилой квартал бизнес-класса «Наутилус» ждет Вас

Стремительно идут строительные работы комплекса на берегу Матисова канала. Выполнено устройство временных дорог, проведено устройство испытуемых свай, готовы фундаменты всех четырех корпусов.
«Лидер Групп»
27.11.2018 18:18

Настоящий комфорт-класс ЖК «Балканы»

Истинная ценность комфорта познается именно в такие пасмурные дни. Ведь ничто так не радует и не согревает, как тепло домашнего очага
ГК «Эталон»
27.11.2018 18:00

В Группе «Эталон» поздравили 10 000 покупателя

В центральном офисе АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») поздравили 10 000 покупателя с начала 2018 года. «Юбилейным» клиентом стала Любовь Сергеевна из г. Тверь, она приобрела недвижимость в крупнейшем петербургском проекте Компании - квартале «Галактика»
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
27.11.2018 16:59

«Дальпитерстрой» завершил строительство дома в Ленсоветовском

Компания «Дальпитерстрой» завершила строительство дома на 366 квартир в поселке Шушары – по адресу Ленсоветовский, 13, лит. А
«Аквилон Инвест»
27.11.2018 16:40

ЖК «Q-мир» аккредитован еще двумя банками

Квартиры в новом жилом комплексе комфорт-класса «Q-мир» от «Аквилон Инвест» теперь можно приобрести в ипотеку от «АК Барс» банка и банка «Российский капитал», который работает по программам ДОМ.РФ.
www.nostroy.ru
27.11.2018 16:30

Инженер из Петербурга стал финалистом конкурса ИТР в сфере строительства

Петербургский инженер Евгений Ганиман, представитель компании ООО «МЛМ Нева-трейд» (СРО А «Объединение строителей СПб»), вновь стал финалистом конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства в номинации «Лучший специалист по организации строительства» и занял третье место среди лидеров
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
27.11.2018 11:00

Вы в поисках оригинального подарка на Новый год?

Если вы хотите отыскать самые оригинальные подарки для друзей и близких или просто провести время с семьей в прекрасной атмосфере чудес и волшебства, для вас с 1 декабря по 6 января открывает свои двери «Город тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга»(0+).
ГК «Эталон»
26.11.2018 16:38

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

АО «Газпромбанк» аккредитовал корпуса 7.1 и 7.3 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
ЖК премиум-класса Stockholm
26.11.2018 15:27

ЖК Stockholm – серебряный призер архитектурного фестиваля «Зодчество’18»

ЖК премиум-класса Stockholm удостоен «Серебряного диплома» в номинации «Многоквартирные жилые здания» на XXVI Международном архитектурном фестивале «Зодчество». Выставка лучших российских проектов проходила в течение трех дней, с 19 по 21 ноября, в московском ЦВЗ «Манеж».
Магазин Кей
26.11.2018 15:09

Стоит ли использовать телевизор вместо монитора

Использовать телевизор вместо монитора любители компьютерных игр начали уже давно. Правда, еще с десяток лет назад это была не просто прихоть, а вынужденная мера, ведь тогда мониторы под ПК имели небольшую диагональ, а ТВ компенсировали этот недостаток, обеспечивая более глубокое погружение в процесс игры