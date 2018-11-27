«Предлагается ограничить юрисдикцию ЮНЕСКО». Минкульт и Госдума готовят изменения в статусе Петербурга как объекта всемирного культурного наследия

Законопроект, который частично снимает требования ЮНЕСКО с территории Санкт-Петербурга как объекта всемирного культурного наследия, прорабатывается чиновниками и депутатами. Об этом «Фонтанке» 27 ноября рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Центр Петербурга – объект ЮНЕСКО. По конвенции, всё, что здесь копается и реставрируется, должно быть согласовано с Парижем. Но мы не можем там согласовывать каждую городскую канаву. Мы – живой город. Предлагается ограничить юрисдикцию ЮНЕСКО. Решать свои проблемы самим, как мы сейчас и делаем. Нужны исключения в протоколах ЮНЕСКО. Два года назад мы уже разрешили «линейное строительство». Это дороги, трубопроводы, сети, т. е. то, что не портит ландшафты», – рассказала депутат.

Елена Драпеко уверена, что те, кто считает, что правила ЮНЕСКО никто не соблюдает, ошибаются. По её словам, «их комиссии приезжают регулярно, последний раз трясли, написали кучу замечаний, но в списках пока оставили».

«Мы не хотим выходить из конвенции, потому что, кроме Петербурга, у нас ещё есть другие памятники ЮНЕСКО, где мы стопроцентно выполняем все их требования. Это и Кижи, что-то в Махачкале и другие места. Обязательства, которые мы взяли на себя в 1991 году, – завышенные. Мы хотим ослабить не сами обязательства, а процедуру согласования вопросов реставрации и реконструкции. Возможно, надо сокращать границы исторического поселения», – уточнила Драпеко.

Зампред думского комитета по культуре отметила, что ранее уже были проведены совещания с Минкультом и ФСБ как «единственной силовой структурой РФ, где есть спецотдел по охране культурного наследия».

Член Совета по сохранению культурного наследия при губернаторе Петербурга Юлия Минутина признала, что нормативная база по соблюдению требований ЮНЕСКО в России до сих пор не создана, но возможный отказ от части обязательств со стороны России эксперт не приветствует.

«Со времён борьбы с небоскрёбом на Охте ничего не поменялось. Обязательства, которые Россия взяла на себя в 1991 году, показывали, что мы не дикари. Отказ от этой позиции открытости – шаг в прошлое. Да, статус объекта всемирного культурного наследия не гарантирует защиту от застроек и сносов, но он используется градозащитниками. Последний такой успех был при защите от застройки территории около Чесменского дворца», – пояснила Минутина.

Депутат Елена Драпеко также сообщила о подготовке другого законопроекта, который должен изменить порядок согласования строительных работ с археологами.

«Когда строили трассу "Таврида" в Крыму, срыли старинный курган. До этого пять месяцев ждали результатов археологов. Сегодня сначала делают проект, а потом начинают копать шурфы. Делают зачастую липовые шурфы. Мы предлагаем перенести разведку местности и экспертизу на наличие памятников на стадию до начала проектных работ. Проект стройки – очень дорогая вещь. 10% от сметы. Археология должна быть на предпроектной стадии. Инициатором выступил Институт археологии РАН», – сообщила Драпеко «Фонтанке».

О сроках внесения законодательных инициатив на рассмотрение всех депутатов Госдумы представитель Петербурга в нижней палате Федерального собрания сообщить затруднилась.