Происшествия
Суд арестовал первого украинского моряка, задержанного в Керченском проливе. Сегодня решение примут еще по одиннадцати
Половину задержанных в РФ украинских моряков — 12 из 24 — доставили в Киевский районный суд Симферополя 27 ноября для избрания меры пресечения.
«Медуза» пишет о том, что решение к этой минуте принято по одному военнослужащему. Владимир Варимез (украинские СМИ приводят его фамилию как Варемез) 1992 года рождения арестован до 25 января 2019 года. Ему вменяют незаконное пересечение российской границы. Своей вины украинец не признал.
Справка:
Федеральная служба безопасности сообщила: 25 ноября военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).