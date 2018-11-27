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Недвижимость
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27.11.2018 16:40
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ЖК «Q-мир» аккредитован еще двумя банками

ЖК «Q-мир» аккредитован еще двумя банками

«Аквилон Инвест»

Квартиры в новом жилом комплексе комфорт-класса «Q-мир» от «Аквилон Инвест» теперь можно приобрести в ипотеку от «АК Барс» банка и банка «Российский капитал», который работает по программам ДОМ.РФ.

Преимущество ипотечной программы «АК Барс» банка – возможность взять кредит с минимальным первым взносом всего от 10%. Ставка при этом составит от 11,5% годовых. При внесении 20% и более собственных средств годовая ставка будет от 9,9%. Ставки действуют при условии оформления договора коллективного страхования.

Минимальная сумма кредита – 500 тысяч рублей, максимальная определяется по оценке платежеспособности заемщика. Срок кредитования от 1 года до 25 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте: https://www.akbars.ru 

Минимальный первый взнос по ипотеке от банка «Российский капитал» (работает по программам Дом.рф) сегодня составит 20% от стоимости квартиры. Ставка – от 9,5% годовых при первом взносе от 20% и от 9,25% годовых при внесении 50% и более от стоимости квартиры.

«С 28 ноября банк планирует повышение ставок по программе для новостроек на 0,65-0,75 п.п. При этом минимальный порог первого взноса будет снижен до 15%», – рассказывает Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге.  

Сумма кредита от 500 тыс. до 30 млн рублей (для г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области), срок кредитования от 3-х до 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте: https://domrfbank.ru/mortgage/programs/ 

Напомним, сегодня ипотечный кредит на квартиры в ЖК «Q-мир» выдает также «Сбербанк», банк «Санкт-Петербург» и «Альфа-Банк».

«Аквилон Инвест»
«Аквилон Инвест»

Жилой комплекс комфорт-класса «Q-мир» возводится на 1-ом Предпортовом проезде в Московском районе Петербурга, в 15 минутах ходьбы от метро «Московская». В составе проекта – 19-этажный жилой дом с коммерческими помещениями на 1 этаже и подземным паркингом, а также собственный детский сад на 100 мест и медицинский центр. Здание возводится по монолитно-кирпичной технологии, предусмотрено улучшенное утепление фасадов «Термо-S», минимизирующее теплопотери, энергоэффективные окна с селективным покрытием и дополнительная звукоизоляция перекрытий. Дому присвоен класс энергоэффективности «А+» («Высочайший»). 

Всего в доме запроектировано 846 квартир, как классических, так и европланировок, от студий до еврочетырехкомнатных с белой отделкой (улучшенной подготовкой под ремонт) или полной чистовой отделкой. Строительство ЖК «Q-мир» уже началось, а завершится во II квартале 2021 года. Посмотреть планировки квартир можно на сайте.

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО), 2018. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 01 июня 2018 года. 

ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.

ЖК «Q-мир» (застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте:  https://q-mir.spb.ru ) 

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