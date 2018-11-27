«БМВ» разбился о стену московского монастыря. Вёл машину полицейский

Кадр из видео в YouTube

Серьёзное ДТП произошло 27 ноября на Шоссейной улице в Москве. Детали как на подбор: полицейский управлял BMW и, похоже, нарушив ПДД, на высокой скорости влетел в стену Николо-Перервинского монастыря.

Как сообщает «Москва 24», водитель легковушки попытался проехать перекрёсток на красный сигнал светофора и, по предварительным данным, не справился с управлением. По другой версии, он хотел избежать столкновения с такси.

Видео: YouTube/Москва 24

Пострадал сам водитель «БМВ». В пресс-службе полиции подтвердили, что это сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Юго-Восточного округа Москвы, который был не при исполнении служебных обязанностей.