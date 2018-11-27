Хаски в проведении концерта отказала площадка в Вологде. Клуб в Петербурге не видит оснований для отмены выступления

Концерт рэпера Хаски в Вологде состоится на другой площадке: клуб Party club X. O. отказался предоставить сцену из-за угрозы закрытия заведения. В Петербурге же от запланированного на середину декабря концерта в A2 Green Concert отказываться не собираются.

Как сообщил «Фонтанке» 27 ноября представитель Хаски Андрей Орехов, концерт в Вологде в любом случае состоится. Где и когда, станет ясно позже, сейчас команда музыканта заново составляет график перенесенных концертов. В петербургском клубе А2, где рэпер должен выступить 14 декабря, нашему изданию сообщили, что никаких угроз в адрес администрации не поступало, и концерт в силе.

«У нас категория концерта 16+. Все, кто младше, должны идти с родителями, родители должны иметь при себе документ, подтверждающий родство», – добавили в клубе.

Концерты рэперов и других музыкантов в России отменяют и переносят после жалоб на экстремистские и призывающие к суициду тексты. После срыва выступления Хаски в Краснодаре 21 ноября музыкант попытался выступить на крыше машины на улице, но был задержан, а после арестован на 12 суток. Накануне суд арест отменил. Кроме Хаски, сорванными оказались концерты рэпера Элджея в Якутске. Сменить три площадки пришлось электронщикам IC3PEAK. В Москве прошел концерт в поддержку артистов.