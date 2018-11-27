Танк, задавивший детей в Парке 300-летия, вернули «Красной звезде»

Суд в Петербурге удовлетворил апелляционную жалобу представителей патриотического клуба «Красная звезда» и вернул организации задавивший двух детей макет танка.

Как сообщает пресс-служба судов Северной столицы, на заседании 27 ноября адвокат «Красной звезды» указал на то, что танк принадлежит не лично главе клуба Павлу Бараненко и куплен был на деньги организации. Санкт-Петербургский городской суд внял аргументам защитника и постановил макет Т-60 вернуть.

Ранее Приморский районный суд освободил Бараненко от уголовной ответственности, так как стороны договорились решить конфликт мирно, у потерпевших претензий к главе «Красной звезды» не осталось. Однако танк был обращен в собственность государства.

Двое детей и взрослый упали с Т-60 в мае этого года на фестивале в Парке 300-летия. Развлечение стоимостью по 300 рублей с человека закончилось под гусеницами вездехода.