Танк, задавивший детей в Парке 300-летия, вернули «Красной звезде»
Суд в Петербурге удовлетворил апелляционную жалобу представителей патриотического клуба «Красная звезда» и вернул организации задавивший двух детей макет танка.
Как сообщает пресс-служба судов Северной столицы, на заседании 27 ноября адвокат «Красной звезды» указал на то, что танк принадлежит не лично главе клуба Павлу Бараненко и куплен был на деньги организации. Санкт-Петербургский городской суд внял аргументам защитника и постановил макет Т-60 вернуть.
Ранее Приморский районный суд освободил Бараненко от уголовной ответственности, так как стороны договорились решить конфликт мирно, у потерпевших претензий к главе «Красной звезды» не осталось. Однако танк был обращен в собственность государства.
Двое детей и взрослый упали с Т-60 в мае этого года на фестивале в Парке 300-летия. Развлечение стоимостью по 300 рублей с человека закончилось под гусеницами вездехода.
Справка:
В 2012 году лидер «Красной звезды» попал под уголовное преследование за настоящую противотанковую пушку «Рапира». Дело прекратили. В октябре 2017 года наряд ДПС остановил армейский грузовик с оружием. Он следовал из «Красной звезды» на мероприятие. Следствие УМВД Невского района возбудило уголовное дело по статье 222.1 УК «Незаконное хранение оружия». При обыске в доме Бараненко нашли самодельные взрывные устройства, минометную мину, артснаряд, патроны и живого нильского крокодила.