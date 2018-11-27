Смольный объяснил, почему на достройку Фрунзенского радиуса может потребоваться именно 8,2 млрд рублей. И ответил на претензии «Метростроя» о приемке работ

К 20 декабря «Метрострой» недовыполнит контракт на строительство трех новых станций фиолетовой линии примерно на 8,2 млрд рублей. Эта сумма может измениться, но предварительный расчет таков. Об этом «Фонтанке» 27 ноября на Международном форуме транспортной инфраструктуры в Петербурге сообщил заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Королев.

«Есть государственный контракт на выполнение работ. Есть объемы выполненные и принятые, а также есть остаток по выполнению. Понятно, что он может еще измениться до обозначенного контрактом срока, но в целом этот остаток с учетом уточнения индексов пересчета составляет 8,2 млрд рублей. Если 20 декабря «Метрострой» сдает станции в полном объеме, то мы рассчитываемся по контракту. Не сдает – будет рассматриваться вопрос о том, как завершать эти работы», – рассказал Королев.

Зампредседателя КРТИ добавил: на протяжении всего строительства последних трех станций Фрунзенского радиуса дирекция транспортного строительства осуществляет приемку работ «практически ежедневно, чтобы пополнять ресурс оборотных средств уважаемого «Метростроя», в то время как в соответствии с соглашением заказчик должен принимать работы ежемесячно». Так Королев прокомментировал одно из объяснений «Метростроя» о срыве сроков открытия станций метро «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары».

«Я не исключаю, что, может быть, единичные случаи [проблем с приемкой работ] были, но как системы такого нет. Процесс приема-передачи однозначно сопровождается документальным оформлением. Любая проверка может удостовериться в корректности действий дирекции», – подытожил чиновник.

Напомним: в конце ноября Смольный устами вице-губернатора Игоря Албина признал, что не сможет выполнить своё обещание и 20 декабря открыть три станции Фрунзенского радиуса. После этого власти приняли решение о прекращении монополии «Метростроя» в сфере городского строительства подземки. Среди возможных конкурентов - структуры бизнесменов Геннадия Тимченко и Аркадия Ротенберга, а также иностранные компании. Также в Смольном вернулись к идее выкупа контрольного пакета акций «Метростроя».