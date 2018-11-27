Рокосмос отрицает наличие критических дефектов на космодроме Восточный

Государственная корпорация «Роскосмос» заверила, что нарушения на космодроме Восточный устранили осенью этого года. Об этом сообщили в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

«На данный момент замечаний для организации штатных работ на пусковом столе нет», – цитирует 27 ноября заявление ЦЭНКИ «Интерфакс».

Все недостатки были устранены 25 октября, подчеркнули в Центре.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация о том, что госкорпорация готова потратить 4,9 миллиона рублей на устранение дефектов центрального распределительного пункта, резервуара для сбора сточных вод и одного из стартовых сооружений, а также на разработку технических решений и корректировку рабочей, проектной и сметной документации.

Кроме того, сообщалось, что под стартовым комплексом космодрома были найдены пустоты. Контракт на их устранение получила фирма с уставным капиталом 24 тысячи рублей.