Рокосмос отрицает наличие критических дефектов на космодроме Восточный
Государственная корпорация «Роскосмос» заверила, что нарушения на космодроме Восточный устранили осенью этого года. Об этом сообщили в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
«На данный момент замечаний для организации штатных работ на пусковом столе нет», – цитирует 27 ноября заявление ЦЭНКИ «Интерфакс».
Все недостатки были устранены 25 октября, подчеркнули в Центре.
Ранее на сайте госзакупок появилась информация о том, что госкорпорация готова потратить 4,9 миллиона рублей на устранение дефектов центрального распределительного пункта, резервуара для сбора сточных вод и одного из стартовых сооружений, а также на разработку технических решений и корректировку рабочей, проектной и сметной документации.
Кроме того, сообщалось, что под стартовым комплексом космодрома были найдены пустоты. Контракт на их устранение получила фирма с уставным капиталом 24 тысячи рублей.
Справка:
Космодром Восточный был введен в эксплуатацию в 2016 году, 28 апреля состоялся первый пуск с космодрома. Второй пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» 28 ноября 2017 года завершился провалом. Ракета должна была доставить на орбиту гидрометеорологический космический аппарат — спутник «Метеор-М» № 2–1, который был основной полезной нагрузкой ракеты, а также 17 наноспутников иностранных компаний и студенческий спутник «Метеор-М». Однако в итоге ракета упала в море. Как выяснила спецкомиссия, ракета была настроена на запуск с Байконура, а не с Восточного, из-за этого азимут полета был рассчитан неверно. Пуск третьей в истории космодрома Восточный ракеты состоялся 1 февраля. Она доставила на орбиту 11 аппаратов, включая девять коммерческих.