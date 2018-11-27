На взломах соцсетей российских селебрити мошенники заработали более полумиллиарда рублей за год

В России фиксируется резкий рост скомпрометированных аккаунтов известных предпринимателей, артистов, политиков, блогеров и представителей шоу-бизнеса в соцсетях. Только в Instagram за год этот показатель вырос на 40%, сообщили данные своего свежего исследования в Group-IB.

Самой дорогой соцсетью, чьи аккаунты злоумышленники ломают за деньги, является Facebook. Cредняя цена за «угон» страницы – 17 000 рублей. Доступ к чужому профилю в Twitter оценивается уже в 8 500 рублей. Взломы «ВКонтакте» и Telegram стоят 4 000 и 3 000 рублей соответственно. «Одноклассники» предлагают взломать всего за 500 рублей.

В то же время цена за взлом популярных аккаунтов в Instagram в зависимости от статуса владельца доходит до 30 000 рублей. Cтоимость взлома страницы политика или селебрити может доходить до 100 000 руб. За возврат доступа к Instagram-профилю мошенники требуют значительные суммы, которые достигают 1 000 000 рублей, подсчитали эксперты.

Чаще всего взлом «звездного» профиля заказывают с целью опорочить честь и достоинство владельца с помощью компромата и конфиденциальной информации. На втором месте – шантаж и вымогательство. Третье место делят между собой «фейковые» аккаунты и распространение заражённых писем по списку друзей звезды.

Ресурсы, которые нелегально используют имена звёзд для рекламы товаров, эксперты называют «нарастающей проблемой». Сегодня это более 30 тысяч активных рекламных кампаний, на которых мошенники зарабатывают более 500 млн рублей в год. Причём на одном товаре злоумышленники могут зарабатывать до 10 млн рублей. В типичной схеме по продаже товара якобы от имени звезды участвует три звена. Сам производитель товара, которым в большинстве случаев является китайская компания. Продавец, который создаёт интернет-магазин с липовыми рекомендациями «звезды». Третий участник — «арбитражник», т. е. тот, кто приводит покупателя к продавцу. Его услуги стоят 2/3 от стоимости товара.

В Group-IB отмечают, что, учитывая масштабы явления, с ним сталкивался каждый первый пользователь Рунета, но благодаря усилиям по привлечению внимания владельцев используемых мошенниками площадок экспертам удалось «в рамках досудебного урегулирования» сократить число неправомерных сайтов на 75%.