Украина ввела ограничения для россиян на границе с Крымом
На контрольно-пропускных пунктах на границе с Крымом введены ограничения для граждан России. Об этом заявил глава Херсонской области Андрей Гордеев 27 ноября.
«Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно», — цитирует чиновника украинское агентство УНН.
Граждан Украины и других государств пропускают через КПП без ограничений в обе стороны. Уточняется, что речь идет о пунктах пропуска «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар».
Ранее стало известно, что сегодня утром 47 россиян, прилетевших в Киев из Минска, были депортированы обратно. Получить разрешение на въезд на Украину не помогли даже оформленные официально приглашения. На наземных пунктах пропуска для автомобильного и железнодорожного транспорта массового возврата россиян на границе Белоруссия — Украина не фиксируется.
Справка:
Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. (К каким последствиям это может привести, читайте в материале «Фонтанки».) Введение военного положения вызвано российско-украинским конфликтом в Керченском проливе. Федеральная служба безопасности сообщила, что 25 ноября военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).