Украина ввела ограничения для россиян на границе с Крымом

На контрольно-пропускных пунктах на границе с Крымом введены ограничения для граждан России. Об этом заявил глава Херсонской области Андрей Гордеев 27 ноября.

«Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно», — цитирует чиновника украинское агентство УНН.

Граждан Украины и других государств пропускают через КПП без ограничений в обе стороны. Уточняется, что речь идет о пунктах пропуска «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар».

Ранее стало известно, что сегодня утром 47 россиян, прилетевших в Киев из Минска, были депортированы обратно. Получить разрешение на въезд на Украину не помогли даже оформленные официально приглашения. На наземных пунктах пропуска для автомобильного и железнодорожного транспорта массового возврата россиян на границе Белоруссия — Украина не фиксируется.