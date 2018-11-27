Инженер из Петербурга стал финалистом конкурса ИТР в сфере строительства

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Петербургский инженер Евгений Ганиман, представитель компании ООО «МЛМ Нева-трейд» (СРО А «Объединение строителей СПб»), вновь стал финалистом конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства в номинации «Лучший специалист по организации строительства» и занял третье место среди лидеров.

Торжественное награждение победителей и финалистов конкурса состоялось накануне в рамках XVI Всероссийского съезда строительных саморегулируемых организаций, проходившего в Москве. Награды победителями и финалистам вручали Президент НОСТРОЙ Андрей Молчанов и ректор НИУ МГСУ Андрей Волков.

Первое место завоевала Ольга Аксаментова из Липецка (Ассоциация СРО «ОРОС», ПАО «Орелстрой»), второе – Роман Шелепов из Екатеринбурга (АСРО «ССО», АО «Уралметаллургмонтаж 2»). Победитель награжден нагрудным знаком Ассоциации НОСТРОЙ «Лучший инженер», а также дипломом и денежным призом в 200 тыс. рублей. Участникам, занявшим второе место и третье места, вручены дипломы и денежные призы в размере 100 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.

Четвертый конкурс профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства проводился в два тура. В первом туре, который состоялся в ноябре во всех федеральных округах России, приняли участие 350 инженерно-технических работников страны. Девять победителей первого тура боролись за звание лучших во втором, Всероссийском туре конкурса, который прошел 25 ноября 2018 года в Ассоциации «Национальное объединение строителей». Организаторы конкурса – Ассоциация НОСТРОЙ и Московский государственный строительный университет.

Координатор НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу Александр Вахмистров, комментируя событие, подчеркнул особое значение активной позиции представителей профессионального сообщества, способствующее наращиванию кадрового потенциала отрасли. «Профессиональные соревнования чрезвычайно важны для всех нас, ведь степень ответственности работников, занятых в строительстве, крайне высока: от того, насколько надежно и качественно построены многоэтажные жилые дома, офисные здания, предприятия, мосты и дороги, зависит здоровье, благополучие и жизнь окружающих людей», – считает координатор НОСТРОЙ по СПб.