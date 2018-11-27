Лидеру запрещенной «Артподготовки» Мальцеву дали политическое убежище во Франции

Покинувший Россию лидер запрещенного в РФ экстремистского движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев получил политическое убежище во Франции. На родине его обвиняют в создании террористического сообщества.

Об этом днем 27 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

«Миграционная служба Франции предоставила политическое убежище Вячеславу Мальцеву, объявленному Россией в международный розыск по обвинениям в публичных призывах к экстремистской деятельности и организации террористического сообщества», – рассказал собеседник агентства, добавив, что оппозиционер получил необходимые документы от принимающей стороны.

«Теперь Мальцев обладает всеми правами как гражданин Евросоюза и находится под полной защитой Франции, а также ни одна из стран – членов ООН не имеет права выдать Мальцева в РФ», – добавил источник.

По его данным, политическое убежище в Евросоюзе получили и другие фигуранты дела «Артподготовки».

Ранее следователи ФСБ заочно предъявили Мальцеву обвинение по статьям «публичные призывы к экстремистской деятельности» и «организация террористического сообщества и участие в нем». Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. По версии следствия, 6 мая 2017 года в митинге на проспекте Сахарова в Москве фигурант призывал к вооруженному захвату власти в России.

26 ноября в Московском окружном военном суде начали судить троих сторонников Мальцева — Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова. Им предъявили участие в террористическом сообществе и приготовление к совершению теракта. Как говорится в материалах дела, не позднее 10 октября 2017 года обвиняемые создали в Москве ячейку движения и начали готовиться к теракту. Лидером назван Озеров. Во время обыска на их квартире были обнаружены 13 «коктейлей Молотова». В ходе предварительного следствия все подсудимые отказались давать показания, а на судебном заседании не признали свою вину.