Воевавшего на стороне Украины жителя Чувашии приговорили за реабилитацию нацизма. На фронте он выбрал себе позывной «Генрих»

Верховный суд Чувашии приговорил местного жителя Сергея Ильина за наемничество и реабилитацию нацизма. Он участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины.

Как сообщает 27 ноября СК Чувашии, Ильин вступил в ряды украинского националистического батальона в конце 2014 года и в течение года воевал против самопровозглашенной ДНР. Россиянина знали по позывному «Генрих», его зарплата составляла четыре тысячи гривен, или 250 долларов по тогдашнему курсу. Следствие обвинило его по статье 359 УК «Участие наемника в вооруженном конфликте».

Реабилитацию нацизма нашли в соцсетях Ильина. С декабря 2014 года по январь 2018-го он размещал с «явным неуважением к обществу» тематические материалы о днях воинской славы и памятных датах России. В некоторых постах эксперты увидели экстремизм.

Ильина приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима и штрафу 50 тысяч рублей. Администрировать сайты и группы в соцсетях ему запретили в течение двух лет.